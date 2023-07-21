李若彤為學員說好話激嬲寧靜？　被指太溺愛：你是老師，不是媽媽

李若彤近年常駐內地發展，雖然近年鮮有影視作品推出，但經常在微博分享動態，且「姑姑」形象深入民心，依然人氣高企。最近，她為新中式少年青春成長節目《少年行》擔任其中一位班主任，帶領一班少年成長。



在李若彤帶領的兩位學員表演完後，另一位班主任兼教導主任的寧靜和李若彤就其中一位學員王政「脫披風」的動作發生些少爭執，寧靜認為他脫下來之後將披風就地放下太隨意，不夠瀟灑帥氣，這時李若彤即刻幫忙解釋：「其實他脫下披風不能帥的，我們昨天嘗試了好幾個版本，他很帥的，但是他的力氣是弱的……」未等話音落，寧靜馬上搶答，沒有理會正在解釋的李若彤，於是兩人都拎著咪自顧自說話。

兩人自顧自講嘢。（視頻截圖）

很快，李若彤便停下，表示讓寧靜講先，結果寧靜直接回應：「我不是先說，我就是打斷你」，令場面一度尷尬，在她繼續指出王政的不足時，李若彤又拎起咪解釋，但今次寧靜沒有再停下，繼而點評旁邊的另一位少年，而李若彤也不甘示弱，仍然在說披風話題，在場的所有人都只能一笑置之，不知如何是好。寧靜直言，因為對少年的期望高，所以要求也會高，如果是差生，反而會鼓勵，待她點評完後，李若彤又叫兩位少年：「還不趕緊謝謝靜姐。」搞到寧靜無奈又疑惑，忍不住厲聲說到：「你是老師，你不是媽媽啊！」李若彤馬上補充：「我也是媽媽！」寧靜當場黑面。

寧靜黑晒面。（視頻截圖）

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在之後的訪問中，李若彤坦言自己同寧靜對這段表演的理解不同，指學員的表演為的是展現人物性格的「自卑感」，所以不可以拎著披風耍帥。而寧靜也道出了在台上這樣做的原因：「她（指李若彤）看見所有的小孩、少年們她都要保護，她有點溺愛，我覺得少年是需要捶打。」

寧靜認為李若彤過於溺愛。（視頻截圖）

對此，網友也各執己見：「聽別人把話說完是最基本的禮貌吧」、「現場是姑姑先打斷寧靜說話的」、「每個人都有自己的理解」等。然而，事後揭曉四位班主任為學員打分時，李若彤礙於是自己班的學員，怕給滿分不太好，因此只打了48分（滿分50），但見到柳岩也給予48分後，便連續大叫：「我能改嗎？」並徵求現場觀眾意見，得到許可後便改了滿分。但這一舉動引起網友不滿，認為她破壞規則，因而引起爭議：「能不能公平點，算完了還改分，李若彤真的是」、「不應該讓自己班的班主任打分」、「瞬間對姑姑脫粉，過了」等。

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