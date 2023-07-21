愛回家｜劉丹透露孫女小糯米讀書成績好　唔多覺有跟媽媽楊冪視訊

近日劉愷威帶同女兒小糯米遠赴加拿大旅行，在當地遊樂圈被網友偶遇，9歳的她被激讚遺傳媽媽楊冪優良基因，長相靈氣逼人兼有大長腿，有楊冪童年的影子。對此，劉丹（丹爺）今（21日）出席處境劇《愛回家之開心速遞》宣傳，他表示孫女確是長得高反而較像爸爸劉愷威多一些。



丹爺表示孫女小糯米比較像爸爸劉愷威。（葉志明攝）

與孫女小糯米一起生活的丹爺在接受訪問時，問到兒子劉愷威與孫女小糯米一起去加拿大玩，事先有沒有共邀一起去玩，他就表示：「有啊，但我行唔開。（有網友影到孫女話似媽咪多啲，你點睇？）我唔知，有人講，我唔覺。我覺得佢似爸爸多啲。（係唔係已經好高？到你膊頭？）差唔多啦，而家啲小朋友個個都高。」

丹爺指孫女小糯米讀書成績好好。（葉志明攝）

而有報導指，劉愷威早前接受媒體訪問時，表示女兒有自己世界貪美。對此丹爺就表示：「佢鍾意梳吓頭。（有冇買吓飾物之類？）嗰啲佢不嬲都自己揀自己襯，佢審美眼光有時有少少奇怪。（孫女有冇話想返去北京？）就嚟放完暑假，暑假返嚟返學。（平時有冇同媽媽視訊？）我真係唔知。」而丹爺亦透露小糯米讀書成績好好，劉愷威空閒時都有幫她看功課。

丹爺指周嘉洛成熟不少。（葉志明攝）

另外，已久違沒有「回家」的周嘉洛，在接受訪問時表示是次回來會停留比較久：「今次返嚟應該會耐啲，心情好開心，好似返屋企嘅感覺，我自己冇陌生感覺就好似冇離開過一樣。」而丹爺見到周家洛回歸亦覺得對方成熟不少。