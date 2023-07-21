轉角浣紗街｜余德丞客中拍ViuTV劇　挑戰演hehe角色

Viu Original 本地原創劇《轉角浣紗街》今日（21日）假座九龍灣高銀金融國際中心舉行開鏡儀式，劇集監製伍健雄、導演朱鳳嫻，以及一眾主要演員包括楊偲泳（Renci）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）、湯怡、楊天宇（Angus）、曾樂彤、張凱娸、余德丞均現身齊齊切燒豬，祈求拍攝順利，預祝收視高開！

Yanny過足制服癮

新劇《轉角浣紗街》請來兩大「影壇新貴」楊偲泳和吳肇軒合作，他們在劇中飾演一對歡喜冤家，談到二人角色人設南轅北轍，Renci點頭表示：「我幫人識朋友，佢就幫人分手！現實中的我對感情看法『佛系』，認為在一起或分手都是命中註定！」說到演繹「分手大師」一角，吳肇軒即笑說：「現實中的我都經常勸人分手，但個人的經驗都是被動居多！我喺劇入面因為負責幫人講分手，因而成日被人潑咖啡，夠晒難忘！」至於飾演Renci好友「空姐Molly」的Yanny則自言在新劇過足「制服癮」，Yanny自言屬於「決絕型」，講分手不會拖泥帶水。

Yanny過足制服癮

兩大「影壇新貴」楊偲泳和吳肇軒在Viu Original原創劇《轉角浣紗街》飾演一對歡喜冤家，談到二人角色人設南轅北轍，Renci點頭表示：「我幫人識朋友，佢就幫人分手！現實中的我對感情看法『佛系』，認為在一起或分手都是命中註定！」說到演繹「分手大師」一角，吳肇軒即笑說：「現實中的我都經常勸人分手，但個人的經驗都是被動居多！我喺劇入面因為負責幫人講分手，因而成日被人潑咖啡，夠晒難忘！」至於飾演Renci好友「空姐Molly」的Yanny則自言在新劇過足「制服癮」，Yanny自言屬於「決絕型」，講分手不會拖泥帶水。

余德丞首拍ＶｉｕＴＶ劇集。

《轉角浣紗街》的客串陣容亦相當吸引，久未接拍劇集的湯怡將化身年輕闊太，和楊天宇發展出一段「非一般」戀情，帶來充滿驚喜的合作火花，配合與Yanny共譜感情線的岑珈其、飾演「分手大師」前度的曾樂彤和網路紅人程仁富等；至於首次挑戰hehe角色的余德丞，笑言每星期獲Do姐（鄭裕玲）推介看BL劇，有助鑽研「同志」角色，又謂如果劇情需要的話，獻出hehe咀嘴亦沒所謂。