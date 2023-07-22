余思霆Bra Top滑雪勁吸睛　跟曾志偉玩轉岩手歎住雪景浸溫泉

全新旅遊節目《日本限定Super遊》由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹主持。獎門人帶大家玩轉香港人未必太熟悉的日本旅遊點，讓觀眾感受非一般旅行體驗與文化風情。



獎門人曾志偉帶大家去到岩手體驗滑雪之旅，第一站係安比高原滑雪場。

獎門人自嘲超齡滑雪

今晚（22日）播出的第一集，曾志偉、Jarvis、Erica和余思霆去到岩手體驗滑雪之旅。眾人在岩手的安比高原滑雪場會合，Jarvis問獎門人會不會滑雪，獎門人笑言：「依家對我嚟講有少少超齡，滑雪要後生啲、多啲活力，我哋依家係滑安全雪。」當中余思霆原來是滑雪高手，她更以現時外國滑雪場極流行的Bra Top裝束登場，有型又有款；之後思霆再大顯功架即場示範玩跳台，有姿勢又有實際。

余思霆着住Bra Top滑雪出場。

余思霆仲話一啲都唔凍添。

Erica瘋狂奚落Jarvis

滑完雪後，獎門人帶大家歎岩手時令菜，分別有三陸赤貝刺身、香烤鮪魚、炭烤Sorakumo豬肉配洋蔥醬等。食完好西，兩位靚女去到著名的白樺溫泉，一邊看着白皚皚的雪景、一邊浸溫泉，加上該處是弱鹼性溫泉，浸完後皮膚更細緻嫩滑，超級享受。滑雪場附近有全日本首間英式寄宿學校，Jarvis和Erica齊齊穿上校服參觀，Erica更會一圓讀書時期夢想，化身學生代表站在講台上發表畢業感言，但內容竟全是奚落Jarvis的說話。之後兩人在戶外玩雪戰，打打鬧鬧瘋狂耍花槍，非常冤氣。

女士們之後去咗浸溫泉，浸完呢個溫泉，皮膚都滑過人呀！

Jarvis同Erica着住校服參觀當地著名寄宿學校。