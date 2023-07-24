網紅Yumi.k自爆被胸襲嚇至花容失色　記得對方穿粉紅色衫仲好多毛

台灣me too事件，近日開始轉趨平靜，未有受害女星再供出施襲者，本以為事件告一段落，網紅Yumi.k突然拍片自爆受到胸襲，事發地點在泰國，當時她穿著白色吊帶衫及超短熱褲，打扮清涼性感，未知是否因此令對方獸性大發，不但出手抓向她的胸部，得手後又大腳踢向Yumi.k，滿足獸慾後還向她微笑，令Yumi.k嚇至花容失色，不敢反抗。

Yumi.k在網上走紅，擁有豐滿誇張身材，經常被網民截圖分享福利，但真正對她出手卻是絕無僅有，想不到近日她拍片自爆，曾在泰國遇上不堪的經歷，全程歷時數十秒，她知道有其他女士都有這般經歷，所以特別跟大家分享，希望下次遇上一樣的情況懂得應對，不會束手無策。

Yumi.k遇襲過程逐格睇：

+ 8

Yumi.k近日分享到泰國曼谷旅遊的視頻，在參觀動物園期間，受到一隻猩猩胸襲，左右兩邊也未能倖免，被抓至變形，其後又被猩猩大腳踢向胸口，嚇得她掩著心口大叫，花容失色，而猩猩其後又對她微笑，更跟她一起擺出心心手勢，Yumi.k被me too事件，原來只是一次美麗的娛會。

下圖有Yumi.k更多靚相：