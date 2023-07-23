東張西望｜「屎水風雲」困擾黃太半個月　安裝CCTV後劇情神展開

今日（23日）的《東張西望》講到住在將軍澳公屋的黃太，近半個月一直受到「臭水」騷擾，黃太除了通知管理處外，還報了警，警方向黃太表示那些「臭水」其實是「屎水」。

警方向黃太表示那些「臭水」就是「屎水」。(節目截圖)

黃太近半個月一直受到「臭水」騷擾。(節目截圖)

警方叫黃太安裝閉路電視，黃太表示安裝後不停見到有人在她門口徘徊：「一日有兩三次嘅，就算8號風球，凌晨三四點都嚟，佢開始唔噴屎水，就搞我個CCTV。」最後這個人連黃太閉路電視中的記憶卡也拔掉。

警方叫黃太安裝閉路電視，黃太表示安裝後不停見到有人在她門口徘徊。(節目截圖)

閉路電視中可以見到一名男士拿著傘在黃太門口走過，然後走到閉路電視看不到的位置開始移動，再於黃太門口噴屎水。黃太懷疑是樓下的住客所為，因為再次發生噴屎水時發生在她的房間窗上，她指左右兩邊很難做到這個行為。她報警後，警方亦有到訪樓上及樓下住戶，只有樓下住戶有人在家而不肯應門。

閉路電視中可以見到一名男士拿著傘在黃太門口走過。(節目截圖)

於是《東張西望》就陪同黃太到訪樓下單位了解事件，一位男士應門，他反投訴黃太製造噪音滋擾他。男士說：「我而家已經有精神問題㗎啦，我搬過嚟，諗住可以靜啲，我洗咗十幾廿萬，但係搬到過嚟都係咁嘈。」黃太亦即問他有沒有向她家噴屎水，男士即否認：「冇，我冇噴過，唔好屈我啊！」最後黃太亦與男士達成協議，讓自己的孩子盡量不要在家亂跳而影響樓下這名男士。

《東張西望》就陪同黃太到訪樓下單位了解事件，一位男士應門，他反投訴黃太製造噪音滋擾他。(節目截圖)