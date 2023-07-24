姜濤直言「好想結婚、好鍾意BB」　Anson Lo被罰要飲魚肝油

ViuTV全新節目《全星暑假 - MIRROR+》7月24日晚首播，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有Ian、Alton、Frankie、Jer、Anson Lo和Lokman；黑色隊成員有Anson Kong、Edan、Jeremy、Stanley、Tiger和姜濤。兩隊分別挑戰不同遊戲，大家不斷出茅招不特止，姜濤和Anson Lo更因隊友關係而被罰要飲魚肝油。



MIRROR瞓身玩遊戲。

Anson Lo因隊友關係而被罰要飲魚肝油。

隨後，兩隊派出姜濤和Anson Lo出戰BB爬行大賽。他們都會搭配一個BB隊友，以不同物品吸引BB爬行，最快到終點就為止勝出。在比賽開始前，姜濤和Anson Lo分別都有時間和BB隊友Anson 和Elly打好關係。出名喜歡小朋友的姜濤更父愛大發，見到BB不禁連續兩次直言「好想結婚」同「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson更是愛不釋手，一邊摸面珠墩一邊大呼「好可愛、皮膚好好、好香呀」。

姜濤見到BB隊友即父愛滿瀉，更直言想結婚。

姜濤自認好鍾意BB。

姜濤更向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和汽球，更開玩笑指：「可唔可以借埋媽咪俾我」。而Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係。兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈哂大浪」。Stanley更笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」。姜濤同Anson Lo則在終點用各自的秘密武器吸引BB隊友注意，到底哪個BB隊友可以「神Carry」到MIRROR成員勝出呢？

Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係

姜濤和Anson Lo各自用秘密武器吸引BB隊友。