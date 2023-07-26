陳嘉寶自爆生完B 有容貌焦慮唔敢肥：珍珠奶茶每年只喝一兩次

現年33歲的陳嘉寶（Anjaylia），當年因拍攝財務公司廣告有「邦民女」稱號，17年與初戀男友拍拖後三年抱三，誕下三位千金，幕前工作亦減產，但去年有拍攝ViuTV劇集《IT狗》，戲分不少。Anjaylia近日睇完電影《Barbie》有感而發，千字文分享做女人之苦，直言外間對女性、女藝人的外表的要求都很嚴苛，而自己生過小孩後，要花非常大的努力保養身材，容貌焦慮、自我否定等，全部有苦自己知，覺得自己無論當母親、當女兒、當妻子、當藝人、當朋友…全部都不合格。



陳嘉寶20歲時拍攝財務公司廣告，有「邦民女」之稱。（廣告截圖）

Anjaylia指自己睇《Barbie》睇到一半整個人呆住，覺得自己跟編劇好像心靈感應似的，其中一段獨白更說中了她月前崩潰哭訴的內容，接著她開始說自己生完小孩後，身心變化異常大，隱藏著很多不安、不自信和壓力，覺得自己好像做什麼都錯，如果她在家帶小孩，人家會覺得她這麼年輕卻不事生產；如果她出去工作，人家又覺得她不負責任，只將孩子帶給人教。到她打扮漂亮，又被說成一天到晚愛打扮忽略孩子；相反若簡單些，又被指自我放棄、污糟邋遢，「好像做甚麼都總有人會看不順眼似的」。

Anjaylia誕下三個女兒，坦言在照顧家庭和工作之間很難平衡，好像怎樣做都有人說自己不是。（IG@anjaylia）

Anjaylia指自己算幸運，有Helper幫手湊仔，自己有時間返工、做運動、維持身形等，但每當聽到人客套讚她保養得好、先天條件好，她卻很心虛，因為這一切其實都花上很大很大的努力，也是女生的難處，她說：「女生，總是被要求看上去美美的，而且是不廢（費）吹灰之力。你沒聽過男生說喜歡愛吃的女生，覺得她們很可愛嗎？又説如果另一半吃飯只吃一點點，吃雞不吃雞皮會覺得很沒癮…但轉頭們又希望另一半身型凹凸有致哦？就是要他們陪着吃吃喝喝，吃相為食可愛，但轉頭一個人去做運動做個半死？」

Anjaylia說聽到人讚自己身材好會很心虛，她知道自己根本不是先天條件好，背後花了難以想像的努力。（IG@anjaylia）

Anjaylia更談到作為女藝人的容貌焦慮，經常被拿來比較，讓她壓力很大：「不知道何時開始『美魔女』、『少女感』、『凍齡』這幾個詞流行了起來。每次看到相關報道講一些女性衰老不少，跟誰誰誰站一起都拼不過了，我就會冒冷汗…秦始皇都求不了長生不老，難道一個普通女人能做到嗎？誰不會老？！」儘管外間都會認為她生過三個已算保養得很好，再說這些話好像很矯情，但她表示：「我工作時面對的高清鏡頭、客戶、網民…可沒在管這些。職業所限，女人不管你幾歲、生了幾個，大家的目光對你和同台那些十八廿二的女生是一視同仁的。但因為我喜歡我的工作，所以我會盡力，就像大家說我生完修身很快，但事實上是我在懷胎九月時還會堅持提着重重的身軀健身、而我最愛的珍珠奶茶和格仔餅基本上每年才會只吃只喝那一兩次…但不管我腰圍多少寸，肚皮還是會跟少女不一樣。」

Anjaylia指女藝人無論幾錢歲，都會被拿來跟18、22的女藝人比較，所以自己即使大住肚都做健身。（IG@anjaylia）

近年很流行露腰的超短上衣，Anjaylia每次工作要找衣服都冒冷汗，要配超適合的高腰褲才行，「如果真要露肚子，那我不論是站着還是坐着，都要隨時挺直腰桿，把上身繃到最緊，一刻不能鬆懈…」此外，她臉部的骨膠原減少了一半有多，常被化妝師提醒要小心不要太瘦，要人身要瘦但臉要有肉，根本是違反常理，她不禁說：「矛盾死了吧？！但每每次要瘦都是臉先凹但身還肥呀！！！」她要依靠護膚品科技、膠原美容機等幫助，情況才有改善，不過每次工作、上鏡她還是緊張得心跳加速，連有人讚自己靚都心虛，自己變得很沒自信。

Anjay說現在著露腰裝都要好小心好小心挑選，又要揀最合適的褲去配襯才行。（IG@anjaylia）

原來除外表外，Anjaylia內在一樣否定自己，「別人跟我說甚麼我都習慣先say no。其實不是我覺得事件不可行。而是我覺得任何事在我身上都不能行。我只覺得自己不合格。當母親、當女兒、當妻子、當藝人、當朋友…甚麼都不合格。我深感每一個從本體分裂出來的身份都是負數…也從一個很有自信、很敢嘗試的人變成一個凡事都”NO”的人。」她只求安全穩陣，漸漸發現自己沒底氣也不快樂，連表達意見都不敢，日子過得壓抑地矛盾。

Anjaylia睇完《Barbie》有感而發，撰長文分享自己的內心感受，引起不少女性共鳴。（IG@anjaylia）

不過，Anjaylia到了某個時刻又漸漸豁然開朗起來，「有很多我覺得很棒的人都不會覺得自己高分。你有聽說過別人自詡是一個高分媽媽又或是很棒的子女嗎？很少…真的少。那正正代表不是只有高分才可以自信快樂。那就從小事着手吧！」她再以「芭比粉」顏色為喻，又呼籲大家：「那就不要管別人的眼光了。對着你最久的還是你自己，你的自信開心最重要！我還在學習。請讓我們一起學習。」

不少女藝人如：朱薰、廖子妤、蔡嘉欣等都留言表示支持。

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