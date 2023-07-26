微辣前經理人阿晶抑鬱驚傳死訊　千字文控訴微辣令她受攻擊

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）近日在社交平台受抑鬱等情緒病纏繞4年，昨日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然一度向記者報平安，但今日卻驚傳她已離世的消息！



阿晶21年於微辣離職，雙方不歡而散，她亦曾講過自己遭舊愛兼微辣藝人加蔥強迫墮胎，惟消息遭加蔥否認。近日阿晶突然貼長文，自揭受抑鬱折磨4年，昨日（25/7）凌晨貼上兩排安眠藥，除表示自己曾遭恐嚇外，更寫下疑似遺言：「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」等。

阿晶日前已表達過想輕生的念頭。（IG@laochengi）

阿晶昨日已講過自己食了兩排安眠藥，又表示曾遭恐嚇。（IG@laochengi）

儘管阿晶一度獲救及報平安，惟今日下午她發布預設時間的千字告別Post，提到：「抑鬱症對我來說太難受了，基本上每天都是在黑暗中沉淪……從不要小朋友開始，我就被這個病纏上。活著對我來說狼狽不堪。」阿晶提到自己病發時曾被冷待，她寫：「在初期知道有病時我哭著求身邊的人不要走，能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』然後就丟下我一個人走了，自此之後發病我都是一個人在房間哭，我也不想大家看見這麼失態的我。連當時最親近的人都受不了，所以我決定在無數過撐不下去的黑夜，自己一個人面對哭泣。」

阿晶剖白自己患情緒病遭最親的人冷待，感到難過絕望。（IG@laochengi）

阿晶又控訴微辣「身為一個Channel的老闆要滅聲」等等，由於阿晶離職後曾稱六毫子喊住留她，而卡特、六毫子等人就連環貼喊相，被指嘲諷阿晶「吹水」。阿晶在長文中澄清自己從未搶Job，表示：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」又謂：「我只是實話說出了當時的狀況，不知道為什麼你們要這樣，真的好笑嗎？身為一個 Channel的老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

阿晶離職後曾稱六毫子喊住留她，而卡特、六毫子等人就連環貼喊相，被指是嘲諷阿晶的講法。

阿晶坦言：「我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。」又向自己疼愛的人逐一交代後事安排及道歉自己自私地做上這個決定，最後寫了一句：「我愛你們。」

阿晶表示自己在墮胎後，就被抑鬱症纏上，指活著讓她狼狽不堪。（IG@laochengi）

其後，不同的網上群組開始傳出其死訊，澳門新聞亦有跟阿晶年紀一樣的自殺消息，而晚上時分，阿晶的好姊妹、曾在微辣合作的李宇軒、雲吞、的士文都逐漸發布悼念消息，令死訊更似真確。《香港01》記者曾於晚上8點聯絡阿晶，但一直都是單剔，未獲回覆。

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