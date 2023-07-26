微辣前經理人阿晶驚傳自殺　眾藝人悼念　創辦人：可恨的網絡言論

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）近日在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，昨日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然她一度向記者報平安，但今日卻驚傳她已離世的消息！雖然死訊尚未獲100%證實，但阿晶的好友以及多位微辣相關人士，包括微辣創辦人Jacky Lei等，都先後出悼念Post，令消息更真確。

日前表達過厭世念頭的阿晶，今日驚傳死訊。

阿晶日前已表達過一些疑似厭世的言論，包括「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」等，又自爆受抑鬱纏繞4年，吃了兩排安眠藥；儘管她其後獲救，不過今日下午4時許她發布千字文交代身後事，剖白自己患情緒病以來所受的冤屈，以及控訴微辣等，貼文其後遭刪去。

不同的網上群組開始傳出其死訊，澳門新聞亦有跟阿晶年紀一樣的女生燒炭輕生的消息，《香港01》記者曾於晚上8時許短訊聯絡阿晶，但一直都是單剔，未獲回覆。

而晚上時分，阿晶的好姊妹Cindy、曾在微辣合作的泰仔、李宇軒、雲吞、的士文、田娜、蘇霖、Roberto、JCW都逐漸發布悼念消息，甚至連微辣創辦人Jacky Lei都說：「很傷心，很忐忑，一言難盡，可恨的網絡言論，RIP。」令阿晶死訊更為真確。

微辣創辦人Jacky Lei表示很傷心。（IG@jacky5908）

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