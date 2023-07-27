李玟遺照曝光由家姐親自挑選　如天使般道別蘊藏三大含意別具意義

華語樂壇天后李玟（CoCo）於本月5日離世，終年48歲，噩耗令各界大感震驚和不捨。Coco的喪禮將於本月31日舉行，當日下午4時在香港殯儀館一樓大堂設靈，下午6時至晚上10時會開放予歌迷致祭，其餘時間則以私人形式舉行，堂內禁止拍攝，並於翌日（8月1日）上午10時30大殮後進行出殯儀式。其家屬已表明喪禮懇辭帛金，如有帛金將會捐作慈善用途。

一代天后隕落。（微博@CoCo李玟）

Coco的兩位胞姊李秋林、李思林忍痛為她打點身後事， 她們亦已親自為Coco挑選好遺照。昨日，Coco的遺照曝光了，她的兩位家姐覺得這幅相中的CoCo像個天使，而且CoCo穿上生前喜歡穿的白色衣服，還有她的標誌陽光笑容，別具意義。

Coco的遺照曝光。(網上圖片)

Coco喪禮扶靈名單有姊夫何錦麟、伯樂姚謙、華納音樂高層Jonathan Serbin、摯友彭文慧、前輩甄妮、資深歌迷楊楊、中學同學李百敏、以及好友馮余慕莊。

Coco家姐李思林亦以「Nancy Lee」開通YouTube頻道，設靈當日會全球直播，讓歌迷送別CoCo最後一程，大會將由7月31日下午4時至晚上7時及8月1日上午9時30分至10時30分於官方Youtube頻道進行直播。

李玟7月5日離世。（IG：@cocolee）