微辣前經理人阿晶自殺離世　加蔥遭圍剿曾澄清沒逼前女友墮胎

微辣前經理人阿晶（Jane）日前在社交平台驚爆受情緒病纏繞4年，前日（25日）昨日（26日）吃了兩排安眠藥疑自殺，但之後她又曾向記者平安。昨日（26日）最終還是傳出她的死訊，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世。

微辣前經理人阿晶（Jane）離世。（Instagram：@laochengin）

阿晶之前還在微辣時，與林茂發（加蔥）是一對情侶，但在21年阿晶退出微辣時，已經與加蔥分手。之後還發生「落仔」事件，雖然一開始加蔥沒有承認，直至阿晶拿出超聲波相，他才承認曾發生過這件事，之後發生了微辣成員集體Po「喊相」事件，令阿晶飽受到很大精神困擾。

當時有自稱是阿晶表哥的人發文鬧爆他要求阿晶做人工流產手術而導致荷爾蒙失調兼患上抑鬱症，之後阿晶直播重提舊事兼爆出當年是在加蔥的威逼之下才選擇流產，令加蔥隨即YouTube開直播澄清，鬧爆阿晶誣捏兼帶風向。

阿晶和加蔥於去年1月宣布分手。（網上圖片）

「我冇唔認過呢樣嘢，所有決定都係我哋嘅決定、或者佢嘅決定，就係咁簡單。我全部都記錄，當我一開頭知道有小朋友嘅時候，我係話生出嚟嘅，我唔介意養。一開頭佢話唔得、唔想要，我仲同佢講『我身邊啲朋友都係咁照返工』，但佢話『生嗰個唔係你，點解我要承受啲咁嘅嘢』。」他坦言後來兩人經過多番商量之後，覺得生小朋友對兩人來講並不適合：「佢再問我想唔想要，我就話『我唔想要嘅，但我尊重你嘅決定』，最後佢都決定唔要，係大家嘅責任，肯定唔係我逼佢！但呢個係事實，我真係未ready（預備好），大家都未ready。」

加蔥在直播影片中公開與阿晶的對話。（YouTube：Nathan Lam加蔥）

加蔥又自認當年自己處理得確實不夠好，包括自己沒有陪伴對方一同進行手術：「唔要小朋友呢個係大家都唔啱，大家都有責任，但係要同全世界講係我逼佢？佢做手術嘅時候，我都唔喺澳門，我去咗香港做嘢，所以我係冇能力逼佢，我唔明點解佢表哥出嚟話我有第三者，但佢完全冇出過嚟講嘢，令全世界都覺得我係個咁嘅人。」

阿晶和加蔥昔日好恩愛。（Instagram：@laochengi）

他又指與前女友正式決裂是在2021年7月左右，當時他更以長文向對方表達希望轉經理人：「其中一個導火線，係6、7月轉經理人，佢唔知聽到邊個講話我同個女仔睇戲，佢IG直播講話叫人問我，又叫人dm我，當時我好反感，都分開咗我同邊個睇戲關你咩事，我就話『我想轉經理人轉去哥哥度』，佢問我『Why？』，我就咁答佢：『我接受唔到你一路喺出面亂搞男女關係，你又話會搵我、等我之類，到你拍埋拖都要直播話我同其他人睇戲仲叫觀眾去我直播問同邊個睇，我唔識點同你溝通，但你講咩我都唔會阻住，不過我希望你盡量講事實啦！』」

加蔥在直播影片中公開與阿晶的對話。（YouTube：Nathan Lam加蔥）

加蔥澄清自己當時被阿晶表哥公開鬧爆的時候沒有出來回應，是因為考慮到阿晶的形象，自己只能默默「食死貓」：「點解我唔對質？當初佢冇直接講過，係一個自稱係佢表哥嘅人出嚟講，佢係一個女仔嚟，我冇必要講出嚟，因為佢冇講，唔通我自己出嚟講，話我哋唔要個小朋友，對一個女仔係咪好大影響呢？所以我係唔可以講任何嘢，當時食死貓囉！」

阿晶亦有在直播中以文字多次留言：「喂，係咪對質」、「​你陪我去醫院係咪發過脾氣？」、「對我好大影響你又單單打打我？話我搶人job?」，不過加蔥則強調自己不想當面或者透過電話再與對方溝通：「佢嘅情緒好激動，我唔想同佢正面交鋒。」

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今次阿晶自殺離世，不少網民都留言指控微辣的種種不是，矛頭更直指加蔥。網民紛紛湧入加蔥的社交平台留言「怒罵」，指加聰應該要向阿晶道歉：「你欠呀 Jane 一個道歉」、「你都有份欺凌佢，話曬都係你個ex，仔都因為你而落過，你有無必要落井下石？事到如今，你點都彌補唔返。唔該你認認真真，做返個男人，出黎道歉，向呀 Jane 屋企人道歉！」、「垃圾微辣係咪終於可以收皮啦」、「晶以死控訴，我以後都唔會再睇微辣，幫襯微辣，從對話圖中，已經看清楚你們真面目」等。