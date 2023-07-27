傳李玟奧斯卡表演服等過百晚裝失蹤　家人欲取遺物遭阻撓擬報警

樂壇天后Coco李玟月初離世，喪禮將於下周一（31日）在香港殯儀館舉行，翌日出殯。兩名胞姐李秋林及李思林連日忙於打理後事，但日前竟突然傳出家人遭阻撓取回遺物，Coco生前過百件表演晚裝不翼而飛。



李玟喪禮將在7月31日舉行。（視覺中國）

李玟去世｜李思林宣布追思會將作全球直播 傳老公Bruce將致詞

李思林7月19日下午曾被拍到與一群疑似律師團隊步出北角警署，當時未有回應原因。近日有消息傳出，CoCo生前最愛白色，故其家人希望為她揀選一條白色長裙於喪禮上穿上陪伴長埋黃土，但有指早前到Bruce位於赤柱的住所，被職員多番阻撓指Bruce不在港，屋內已沒有李玟的衣物。

李玟成首位在奧斯於頒獎禮上獻唱的華語歌手。（視覺中國）

+ 1

家人指兩年前Coco搬出時未有將表演服裝帶走，由於CoCo生前表演的衣物非常珍貴，更包括登上第73屆奧斯卡金像獎演唱《臥虎藏龍》主題曲《A Love Before Time》時的紅色旗袍，極具紀念價值。有指家人要求對方於48小時內交出，否則報警，將事件交由警方以盜竊案件處理。有指最終暫時只取回6至7條晚裝裙，包括CoCo在奧斯卡表演時穿着的紅色旗袍，但仍有過百條珍貴表演服未見蹤影。

有傳李玟過百套珍貴表演服不翼而飛。（視覺中國）