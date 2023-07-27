微辣前經理人阿晶朋友發公開信　籲抵制合作品牌斥聲明：無恥至極

微辣前經理人阿晶（Jane）近日於社交網剖白深受抑鬱等情緒病纏繞4年，前日自爆吞食兩排安眠藥，昨晚（27日）驚爆她自殺輕生消息。事後阿晶朋友及微辣多位相關人士均發文悼念阿晶，微辣亦發聲明指：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」證實Jane的死訊。

微辣前經理人阿晶（Jane）輕生。（ig@laochengi）

阿晶輕生前發文透露遭受網絡攻擊，疑指是微辣前同事連環貼喊相所致，「你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊」，更公開身為Channel老闆卻要滅聲，並長期被污衊搶Job、遭受恐嚇等一連串指控。事後微辣發聲明火速割蓆，表示電話恐嚇「與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動」，多位微辣相關人士亦發文指責網絡暴力。

阿晶曾跟微辣藝人加蔥拍拖，加蔥被爆是不婚主義兼迫阿晶墮胎，與阿晶分手後卻與阿晶好友儀仔拍拖，今年年初更宣布婚訊。(IG圖片)

微辣深受千夫所指，今日（27日）有自稱「一群愛護阿晶的朋友」發公開信，矛頭直指微辣：「看著這些在廣告中明艷照人的所謂網紅，再對比他們如何嘲笑阿晶的嘴臉，除了嘔心我實在講不出其他話，當初你們知名度仍較低時、賺錢能力不如現在時，是誰人幫你們去拉品牌傾贊助，又是誰人因為你們的網絡影響力，而招致眾人嘲笑和聲討，最後走向死亡。」

「微辣」眾人遭網民洗版留言。（葉志明攝）

公開信又呼籲抵制與微辣合作的品牌和廣告商，「我們會一直抵制與微辣合作的品牌，至到這些微辣偽人被撤換為止」，又表示：「我們力量雖少，但絕不姑息微辣，絕不放過傷害微辣偽人，我發誓這輩子我只要見到與微辣合作的品牌廣告，必定詳述微辣如何奪去我朋友的生命，還阿晶一個公道。」文尾直斥微辣對阿晶逝世生命「無恥至極推卸責任」，更指微辣「必須得到報應」。

點擊睇阿晶朋友公開信全文：

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