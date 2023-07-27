微辣犯眾怒短短2日釀三個公關災難　「豬隊友」思男直播成致命傷

微辣前經理人阿晶（Jane）昨日（26日）被爆輕生身亡，微辣於社交網發聲明證實死訊。作為前東家的微辣飽受批評，阿晶好友和大批網友亦呼籲抵制其合作品牌和廣告商。除了阿晶遭遇令人同情外，實際上微辣及其藝人在短短2日釀成三個公關災難，才導致其形象一落千丈。

微辣前經理人阿晶昨日（26日）被爆輕生。（IG@laochengi）

1. 集體出Post指責網絡暴力

阿晶輕生前於Instagram長文控訴被指責「搶Job」，又指遭受Hater攻擊致情緒陷低潮，更遭受恐嚇，表示有人稱要解決她。悲劇發生後，眾人矛頭直指微辣集體發喊相疑似欺凌阿晶，而微辣多位相關人士發文悼念阿晶時，卻有成員發文怪責是網絡暴力才導致悲劇發生，老闆之一的Jacky發文表示「可恨的網絡言論」、成員李宇軒則指：「食花生或HATERS積吓口德」，疑有推卸責任之嫌。

「微辣」眾人。（葉志明攝）

2. 聲明火速割蓆

阿晶幫微辣多年，微辣在阿晶輕生後發出的聲明卻以「該員工」、「前員工」稱呼阿晶，被網民直批言辭冷淡欠尊重。此外，聲明中亦對被指控恐嚇阿晶一事火速割蓆，提到「對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」予人只顧保全公司、冷淡自私之感，而非單純悼念阿晶，言辭惹人反感。

3. 「豬隊友」思男開直播成致命傷

微辣成員思男在阿晶離世翌日凌晨突然於Instagram開直播，企硬表示「喊相」並非欺凌，又疑將責任推卸給阿晶，臉帶不忿地說道：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」又表示：「我唔鍾意俾人屈」、「唔知點解話我厚面皮」，言談之間似乎只急於為自己洗脫嫌疑，因而惹起眾怒，連微辣成員都留言勸她這不是合適時候開直播。