微辣前經理人阿晶自殺離世　網民呼籲罷買與其有關品牌

微辣前經理人阿晶（Jane）昨日（26日）驚爆自殺離世，其實她前兩日已經有曾有吃安眠藥自殺的情況，雖然她曾一度向向記者報平安，但最後還是選擇了輕生。而她的前公司微辣亦有發聲明證實阿晶已經離世。

微辣前經理人阿晶（Jane）自殺離世。(ig@laochengi)

阿晶自殺離世，不少網民都留言指控微辣的種種不是，矛頭更直指林茂發（加蔥），紛紛湧入加蔥的社交平台留言「怒罵」，指加蔥應該要向阿晶道歉。又指微辣成員在阿晶離職時集體Po「喊相」來欺凌她，之後阿晶又指被人恐嚇，令阿晶飽受到很大精神困擾，所以患上抑鬱症，網民覺得微辣應該負上責任。

「微辣」眾人遭網民洗版留言。（葉志明攝）

今日（27日）凌晨，先是思男開直播否認欺凌阿晶，後來加蔥未婚妻儀仔發文澄清與阿晶只是同事，並不是如外界所說情同姊妹，微辣眾人都被網民批評涼薄。

亦有點語帶命令的：「熄直播」、「停直播先」等。(ig@sinam1001)

及後有網民在網上發起罷買所有與微辣有關或微辣藝人代言的品牌，更在網上列出一系列的品牌名稱。微辣每個藝人都大約有3-4個品牌代言在手，思男及佩男則最多，接近18個代言在手，今日已經有第一個品牌發聲與微辣「割蓆」。

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