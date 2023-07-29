網民嚴選8大「世紀渣男」張致恆自力更生獲除名 Nathan 加蔥上榜

娛樂圈生活五光十色，很多男星表面上可能是好老公、好爸爸，好男友，但原來也曾經偷食，狠狠傷害另一半。近日曾參加《全民造星5》的魏念恩（Nathan）及微辣台柱之一的加蔥（林茂發）就因前女友輕生，而成為網民的狙擊對象，最近網民嚴選8大渣男，張致恆最近有人對他改觀，但亦有人未能擺脫渣男之名。



魏念恩（Nathan）

《全民造星5》退賽的魏念恩（Nathan）的前女友Jessie疑不堪被他提出分手後想不開，最終墮樓輕生。Nathan之後被爆出分手後仍向女友Jessie借錢，形象盡毀，成為新一代渣男。

加蔥（林茂發）

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）於2021年離職，當時與公司不歡而散，掀起「搶Job羅生門」等，又曾自爆被舊愛兼微辣台柱之一的加蔥（林茂發）強迫自己墮胎，引起網民關注，加蔥當時激動澄清：「如果你有證據，你就掟出嚟！」否認曾迫女方落仔，形容不要BB是共同決定。加蔥事後被網民鬧爆是負心漢，甚至渣男，形象大插水。Jane在遺書中提到墮胎後便患上抑鬱症，這更加令加蔥受到千夫所指，遭網民洗板式喪鬧。

阿晶曾跟加蔥拍拖。(IG圖片)

細貓（應智越）

模特兒Kero Lau 日前發長文指自己曾經有過一段兩年半的感情，由於男方為圈中人，事業漸有起色，所以她選擇當一個地下女友，其後她開始發現對方出軌，對象疑似是舞台劇合作對手，Kero Lau亦開始從朋友口中得知「沒有與他同步」、「這兩年多我再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？」

有報道指Kero Lau的男友原來是細貓應智越，今年6月他演出舞台劇《得個夢、冇銀用》時，同劇女主角為陳伊霖；由於Kero Lau發文後，又在IG Story Post出細貓出歌的消息，再加上不少留言為她打氣的朋友，都有一隻貓仔emoji。對於疑似出軌一事，細貓曾在限動上表示：「不想回應太多，不想傷害大家， 我承認我在這段感情上有很多做得不足的地方，這段感情已經畫上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方！」

細貓與陳伊霖一齊演出舞台劇《得個夢。冇銀用》，劇中二人有感情線，且舞姿不乏親暱互動，細貓曾訪問時表示不懂拿捏。（IG圖片）

周永恆

自認是人渣的世紀賤男周永恆（Roy）與趙頌茹（Yu）結婚不過4年，育有兩個女兒，一直在人前表現恩愛，但早年突爆婚外情，事緣阿Yu揭發人渣偷食，小三正是Roy模特兒公司拍檔、港視小花劉依靜（Ruby），同時人渣Roy家暴阿Yu，其後人渣Roy話想同阿Yu復合，但轉過頭又反口話要離婚同爭撫養權；更登阿Yu娘家家門，吐口水用粗口辱罵外父外母，並以WhatsApp恐嚇殺死妻女及自殺，涉嫌刑事恐嚇被拘捕，最後法庭裁定普通襲擊罪成。

提到「世紀大賤男」，周永恒一定有份。（視覺中國）

細So（蘇耀宗）

細So（蘇耀宗）背住自己老婆偷食，而且不只一個，是兩個，還專食人妻，第三者是人妻練美施（Macy），Macy做身體檢查發現有濕疣，性行為更出現出血，驗身後才知中了HPV，Macy因此質問細So，細So承認並向她道歉，對方更默認為細So做人工流產。及後細So更向她自爆有第四者，疑似小四身分是31歲人妻張紫語，她曾參與ViuTV音樂節目《Show Time我主場》。細So老婆陳穎楠（阿Wing）知道老公在出面偷食已經夠傷心，還要擔心被傳染性病，走去驗身，真是雙重打擊。細So偷食事件曝光後，於個人社交網站上發出帖文，親認出軌。

細So驚爆背妻偷食白滑KOL練美施（Macy）後，決定舉家移民英國。（陳穎楠ig）

陳浩民

2011年陳浩民被傳媒拍到於橫店拍劇時藉醉狼吻陳嘉桓，又對她上下其手，以致要攜即將臨盆的太太蔣麗莎開記招，聲淚俱下向陳嘉桓道歉！在眾目睽睽之下，陳浩民硬拖著大肚妻子蔣麗莎上演大龍鳳不特止，短短7分鐘記者會中，浩民一哭二鬧三鞠躬四道歉，臨走時還作狀發軟蹄，要大肚妻攙扶，結果扮死狗失敗，更被網民罵個體無完膚！

陳浩民一家六口的全家福。（微博@蔣麗莎加油）

張致恆（Steven）

張致恆（Steven）出道以來情史相當豐富，身邊的女伴換完一個又一個，不過過往幾乎每段戀情都以他偷食而結束，更曾被爆一腳踏五船。Steven與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今已育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言。由於Steven孭住一身債務無法償還，雯雯自爆一家已陷入經濟拮据的困境，她要開網店賺錢養家，同時又要面臨債主的奪命式追債，不過最近有不少網民覺得，張致恆雖然底花，但總算現在自力更生，給人有重新做人感覺，希望張致恆繼續生性啦。

雯雯與Steven育有3名兒子。（IG@ugly__mama）

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黎振燁

黎振燁（Jackson）早年被爆背妻偷食，搭上無綫小花朱智賢（Ashley），兩人被影到於車廂內單獨私會食蛋糕。隨後黎振燁就即時驚車送朱智賢回到屯門中心，再衝紅燈駛往將軍澳電視城。報道出街後隨即在網上掀起討論，更有不少人直指黎振燁背住懷孕的妻子「偷食」。翌日黎振燁就和太太於居所下接受傳媒訪問，承認有婚外情，而黎振燁妻子亦表示會原諒丈夫，為事件「滅火」。其後朱智賢與當時的男友謝東閔一起出席記者會，哭訴承認犯錯。自此黎振燁的形象一落千丈，更被TVB「雪藏」。

港男冠軍黎振燁（Jackson）自從被爆出與上位小花朱智賢各自背叛另一半兩度在車廂「偷食」後，形象直插谷底！（葉志明攝）