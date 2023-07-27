素海霖談阿晶事件堅拒捧微辣場：有一個人很難把責任推搪

澳門頻道YouTube微辣前經理人阿晶昨日輕生，遺言剖白自己為舊愛加蔥墮胎後患抑鬱4年之苦，亦有控訴微辣嘲笑她使她受Haters攻擊、又試圖滅聲等。香港首位AV女優素海霖（繪麗奈）亦有就事件發聲，她凌晨已發表過「人之將死，其言也善」的限動，今日（27/7）下午再表示想以網民身份列出8點個人看法，明日將會刪Post。



阿晶患抑鬱4年，日前留下千字遺言後輕生身亡。（IG@laochengi）

素海霖以網民身份發表8點對阿晶悲劇的看法。（IG@thisisshl）

素海霖全文如下：

「1. RIP



2. 一個人臨走前用最後嘅力量發出地圖炮，而呢一支地圖炮係貫注了熱血+魂+必中+奇跡⋯⋯同埋逝者嘅生命⋯



3. 我嘅睇法係男女感情糾紛、職場欺凌、網絡欺凌都有一定嘅衡量比重導致呢次悲劇的發生。



4. 所以其實這裏至少有一個人很難把責任推搪，因為事情嘅開端（情緒病），患者已經講到明係因為呢件事開始出現。



5. 係㗎喇，因為呢度唔係法庭，好多嘢唔使講證據，網民睇到嘅嘢就係證據，所以我認為冇足夠嘅詭辯能力嘅人（例如：Toyz)，保持沉默係比較適合。



6. 點解我要講？因為我喺呢個社區入面其中一個身份係網民，乜呢啲唔係貴機構需要嘅流量咩？



7. 其實兩日前我都已經睇咗好多messages，喺呢度都要公開譴責一下，乜嘢食兩排唔會有事嗰啲，人渣嚟㗎。



8. 無論延期到邊日，我都唔會得閒睇。Good Show~」



素海霖的貼文，配上這張黑色貓相。（IG@thisisshl）

關於第4點，素海霖提到有一個人很難把責任推搪，茅頭相信就是微辣台柱兼阿晶舊愛加蔥。因為阿晶的遺言中，提到：「抑鬱症對我來說太難受了，基本上每天都是在黑暗中沉淪……從不要小朋友開始，我就被這個病纏上。活著對我來說狼狽不堪。」儘管加蔥曾否認自己強迫阿晶墮胎，形容不要BB是兩人共同決定，但外間普遍都認為加蔥責無旁貸。

阿晶曾為自稱「不婚主義」的舊愛加蔥墮胎，而遺言中她亦自爆自墮胎後便患上情緒病，素海霖雖冇開名，但她指「這裏至少有一個人很難把責任推搪」，茅頭似乎直指加蔥。

而第8點，素海霖講明不會睇微辣的《微辣10周年聯歡晚會》，獲網民大讚「有吉士」、講人話！網民籲素海霖Unfollow微辣，而就記者所見，現時素海霖已冇Follow他們的IG。