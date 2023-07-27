加蔥直播宣布退出微辣　向舊愛阿晶道歉　否認迫墮胎及出軌追儀仔

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）昨日輕生離世，其中提到自19年墮胎後就患上抑鬱症，受情緒病纏繞4年。由於她當年曾講過舊愛加蔥強迫自己墮胎，兩人因而撕破臉對罵，曾一度自稱「不婚主義」的加蔥忽然於上年向女友儀仔求婚等等，都令加蔥成為網民圍插對象，指他有份迫死阿晶。

加葱指自己與阿晶分手9個月先開始新戀情。

今日晚上8時許，加蔥在自己YouTube開直播，以「對不起」為標題，全程黑畫面，直播長約8分鐘。他先宣布退出微辣，說：「做咗嘢要負責任，我唔希望因為自己做過嘅嘢影響其他唔關事嘅人，今日已經退出咗微辣。」

加蔥以黑畫面開直播，歷時約8分鐘，標題為「對不起」。（YouTube@Nathan Lam加蔥）

他承認墮胎一事確實影響到阿晶情緒，自己責無旁貸，向阿晶道歉，但他否認強迫阿晶墮胎，說是：「大家傾完決定唔要。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人是食花生、亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。

外間指他未與阿晶分手就搭上未婚妻儀仔，加蔥不甘儀仔受指摘和委屈，出聲為她澄清：「我同阿晶19年3月尾知道有小朋友，4月份唔要小朋友。呢度都講返唔要小朋友呢件事，好多人話我迫佢，我講咗好多次真係冇迫到，由我哋有小朋友，我話可以生出嚟，一齊養，到後面大家傾咗好多，覺得唔係咁適合，所以我就唔想要小朋友，最後大家傾完決定唔要，呢個係事實。當然佢去當日，我冇陪佢，呢個係好錯嘅事，原因我唔多講，但呢件係錯事。」

加蔥當年已曾否認自己迫阿晶墮胎，最新的直播中他再重申自己冇迫過阿晶，說：「我講咗好多次真係冇迫到」

他再釐清兩段感情的時間線，稱：「我同阿晶2021年1月分手，唔存在第三者，唔係話未一齊就想追第二個。我同儀仔21年10月份一齊，分咗手9個月一齊，長同短，交畀你哋判斷。」他指以上所講全部有證有據。

加蔥指自己與阿晶分手9個月才跟儀仔開始。

對於阿晶的悲劇，加蔥承認自己有責任，但不希望把不關事的人牽扯下水。此外，他宣布退出微辣：「我會退出微辣，我唔想畀網上啲人亂講。」加蔥說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」