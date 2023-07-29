蔡嘉欣分享Hermès開箱　超豪狗竇逾萬五蚊：未來老公有被驚訝掉

現年29歲的蔡嘉欣（Kayan）在2019年參選港姐後入行，加入TVB以來機會多多，但早前突然有報道指她瘋狂推Job，一心等約滿離巢，不過原來她密密籌備人生大事。Kayan早前在IG公布喜訊，曬出富貴男友Derek向她求婚的照片，並曬出手上的求婚戒指，宣布封盤！而Derek原來早在去年1月已買樓築愛巢，日前Kayan拍片公開愛巢的一角，並分享最新戰利品，寫道：「愛馬仕開箱分享，近期的Hermès購物最有趣之一是狗窩，跟我家裡色調意外地匹配。本來覺得會不會太大，意外地剛剛好，雖然我未來老公看見這個巨大的盒子送貨來家居有被驚訝掉。」

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片中所見，Kayan搬出一大個橙色箱，開箱後就見到她的戰利品，原來是為愛犬添置的狗竇，Kayan的愛犬更即刻跳入去，似乎都十分喜歡同滿意自己的「新居」。有網民留言問起狗竇的價錢，Kayan亦有回覆：「15xxx hkd。」果然是超豪狗竇！而拍攝地相信就是Kayan與Derek的愛巢，可見屋內裝修以暖色調為主，感覺雅致溫馨，而透過落地大玻璃更可望到無敵海景！

最新戰利品！（影片截圖）

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其實Kayan一向都鍾情名牌手袋，收藏了不少Hermès、CHANEL，她亦無懼被批炫富，頻頻高調曬出自己的手袋珍藏，又曾與好友陳詩欣拍片分享Hermès戰利品，兩人更自封「拜金KOL」，大談買到心頭好及「配貨」的過程，未知這個狗竇是不是也是「配貨」之一呢？

自封拜金KOL！（YouTube影片截圖）