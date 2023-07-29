阿晶遺言相與加蔥求婚相有一共同處　網民勁心悒：完全係以死控訴

微辣前經理人阿晶（Jane）日前 (26/7) 輕生離世，遺言提到她自19年墮胎後就患上抑鬱症，受情緒病纏繞4年。由於阿晶當年曾講過舊愛加蔥強迫自己墮胎，兩人因而撕破臉對罵，加上一度自稱「不婚主義」的加蔥忽然於上年向女友儀仔求婚等等，都令加蔥成為網民圍插對象，加蔥就在前晚（27/7）開直播，向阿晶致歉並澄清自己沒有迫阿晶墮胎，否認與阿晶分手涉及第三者，指兩段感情之間有9個月空窗期。

阿晶曾與加蔥拍拖。(ig圖片)

不過網民依然繼續鬧爆加蔥，認為他就是導致阿晶走上輕生之路的罪魁禍首。有網民就留意到阿晶生前的IG遺言post，所選出的照片中她是身穿婚紗拿着手槍，而加蔥宣布向現任女友儀仔求婚成功的post，他在照片中也是拿住手槍，兩張照片竟然有這樣的共同之處，亦令網民回憶起當日Jana影該輯婚紗相時所說過的話，倍感難過心悒。

阿晶該輯婚紗照應是攝於今年7月，當時她有於IG出post分享，節錄了她與同攝影師的對話：

攝影師：「你結婚個日老公突然比人槍殺,你會點?」

阿晶 :「咁得人驚,嗱嗱臨走

攝影師 :「唔得,你係一個要為老公報仇嘅堅強新娘子!」

阿晶 :「……可是我是個廢物耶……」

攝影師 :「你老公被槍殺了別總笑得這麼開心」

網民指阿晶這個post就似是預言一樣，加蔥向阿儀求婚，她就彷彿被人搶走了老公。阿晶選了該張照片發遺言post，亦可反映到她應該仍未能放低與加蔥的一段感情，以為對方真的是不婚主義者，豈料卻向另一女生求婚了，阿晶這張照片可說是充滿了寓意，也可以理解她難受崩潰的心情。有網民就表示：「完全係以死控訴」。