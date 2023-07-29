張玉珊與向華勝曾譜忘年戀　傳曾因男方行動不便貼身照顧親自洗腳

現年48歲的張玉珊（Shirley）已經淡出幕前從商多年，甚少出席公開活動，亦極少在社交平台分享近況，私生活保持低調。不過今日（29日）Shirley突然公開認愛盧啟賢，更大讚男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，感情很好。曾有過一段婚姻的盧啟賢，在2018年與廖碧兒爆出戀情，更曾一度傳出婚訊，但最後雙方分手收場。而外形出眾的Shirley，就因與向華勝的一段忘年戀而備受關注。

今日（29日）Shirley突然公開認愛盧啟賢。（小紅書圖片）

影壇大佬向華勝。（視覺中國）

Shirley在15歲時被星探發掘而入行，後來做歌手並拍劇，直至25歲時毅然退出娛樂圈，並創辦修身堂，2003年公司正式上市，當時僅28歲的Shirley亦成為最年輕的上市公司主席。事事親力親為的Shirley，將生意搞得有聲有色，再於高峰時期將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！

張玉珊（Shirley）早在15歲就被星探發掘拍攝香口膠廣告，之後正式入行做歌手兼拍劇。（IG@shirley_msc）

Shirley在24歲經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝。（視覺中國）

而感情方面，Shirley在24歲經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝，有指好勝的她為證明自己能力，揚言永遠不會參演對方所開拍的電影，甚至被男友與同事質疑。Shirley曾在節目《諸朋好友》中透露當年張玉珊用了$7800成立公司和用1000元購寫字枱，不過就被當時的男朋友向華勝睇小：「當時我男朋友喺身邊，佢直頭係有啲...『你做生意呀？』覺得你細路女，直情有少少睇唔起你，覺得冇可能。佢好驚訝。」但有一天Shirley拿了兩袋約有50萬的現金回家，令到男朋友驚呆了，成功證明自己的能力！

Shirley曾在節目《諸朋好友》中透露當年張玉珊用了$7800成立公司。（電視截圖）

現年48歲的張玉珊（Shirley）已經淡出幕前從商多年，有指她的身家已經超過3億。（IG@shirley_msc）

有指原本向華勝與張敏拍拖，但經過97年金融海嘯向華勝身家大縮水，甚至出現足部疾病，行動不便，其後與女友張敏分手。而Shirley就一直陪伴在旁，更淡出娛圈照顧向華勝，甚至親自為對方洗腳，無微不至，成功獲得向華勝歡心。翌年Shirley因病入院，向華勝亦親自照顧對方，兩人的關係亦正式公告天下，展開相差24年的忘年戀，可惜最後兩人在2006年分手。2009年11月向華勝與在北京經商的端木櫻子結婚，兩人相差22歲，2014年11月向華勝因食道癌引致器官衰竭病逝，終年64歲。而Shirley此後未曾傳出新戀情，享受單身貴族生活，直至今日才認愛盧啟賢。

2014年11月向華勝因食道癌引致器官衰竭病逝，終年64歲。（視覺中國）