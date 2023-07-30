微辣阿晶｜加蔥訪問七師傅片段被翻出　竟現三大神預測網友稱諷刺

微辣前經理人阿晶（Jane）近日輕生離世，生前她以千字遺言控訴前公司微辣文化成員欺凌、恐嚇，舊愛加蔥因被指強迫阿晶墮胎，加上一度自稱「不婚主義」的他去年突然向女友儀仔求婚，令他飽受網民抨擊，更因面被封新一代「渣男」。而加蔥未婚妻儀仔被指做第三者之餘，其Instagram發文竟抄足阿晶，被指扮清純實際超有機心。

阿晶曾與加蔥拍拖。(ig圖片)

加蔥過去訪問七師傅（七仙羽）的片段因面被翻出，七師傅對加蔥的三大神預測掀起網友熱議。七師傅2021年接受加蔥訪問，片中問到七師傅佛堂提供甚麼服務，七師傅第一句就答「超度嬰靈」，無心插柳卻講中加蔥要求阿晶墮胎一事。

之後談到加蔥問自己是否淫邪，七師傅指：「因為你而家對住我淫邪唔起囉，當你遇到其他嘢撩起你把火嘅咪淫邪得起囉！」直指加蔥有淫邪一面。

加蔥向儀仔求婚成功的post。(ig圖片)

此外，加蔥問是否不要與女人亂搞關係，七師傅表示：「如果磁場唔好嘅女仔，你哋搞埋一齊，佢啲唔好啲運都會過埋畀你㗎！」仲話忍不到「會衰好長時間㗎！」問到是否只對另一半專一就沒問題，七師傅強調另一半運氣都會影響自己，這個時候進行房事都會影響自身運程，更勸加蔥「運好差嘅時候咪忍下（床事）囉。」網友近日重溫後直指好諷刺。

七師傅接受《香港01》訪問，稱是修行人，故不想捲入是非，也不想評論是非對錯，發生此事後，她因沒有加蔥聯絡方式，故沒有主動關心對方。至於如何拆解此事，七師傅稱因沒有對方八字，故無從入行，她說：「要用八字先可以Check到佢行緊咩運，但冇八字就難啲。」

七師傅告訴加蔥，如果另一半運氣不好也會影響自己。（YouTube圖片）

七師傅更勸男士戒色。（YouTube圖片）