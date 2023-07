現年59歲,有「Ball后」之稱的薛芷倫(Fanny)曾經活躍於上流社交界,每逢大型Ball場都必會看到她的芳蹤。雖然她近年已淡出Ball場,鮮有現身公開場合,但她不時都會於社交平台分享日常生活點滴,更新近況。

有「Ball場皇后」之稱的香港女星薛芷倫整容爭議不斷,過去在公開場合打扮都十分性感,風華萬千。(視覺中國)

最近Fanny去了日本東京旅遊,連日來都有出post分享她的旅遊靚相,日前她就到了高級餐廳品嚐神戶牛,她寫道:「Ginza night. I rarely eat beef but just can’t resist craving for Kobe beef when I’m in Tokyo 💕 ( 銀座之夜。我很少吃牛肉,但在東京時卻無法抗拒對神戶牛肉的渴望💕) 」網民的焦點都落在Fanny的身材上,玲瓏浮凸的身材極之吸睛,上圍比頭圍更大,可說是相當誇張,加上她的纖腰目測只有19吋,完美身材比例彷如真人版Barbie(芭比)。

Fanny的身材誇張有如芭比。(ig圖片)

