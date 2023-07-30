破毒強人｜陳豪冇否認「3000萬包薪制」：賺幾多錢唔開心都冇用

《破毒強人》將於星期一播出，有「師奶殺手」之稱的陳豪今日（30/07）出席劇集宣傳活動大受歡迎。他接受《香港01》訪問時直言飾演反派對他有雀躍。他說：「作為演員就係想演一啲少做嘅角色，好似初時拍電影成日做反派，嗰時就好想做好人，做咗好多好人就反而想做返反派。」



陳豪主演《破毒強人》。（葉志明 攝）

《破毒強人》一眾主角都係反派。（葉志明 攝）

除了角色定位有變化，陳豪也指出《破毒強人》有創新，因為劇中所有角色也是反派，劇情也是圍繞反派之間的鬥智鬥力。

《破毒強人》演員。（葉志明 攝）

早前有報道指陳豪出現在內地鄉村村慶上唱歌《愛我別走》及《When You Say Nothing at All》，與大絲互動，更被爆收16萬8千酬勞。陳豪接受訪問時，就表示自己對收多少錢不知情，因為自己只是跟公司安排。他說：「作為藝人其實會經常接觸，上去唱吓歌呀，出席活動，係咁啱通咗關大家都接到唔少內地邀請。」

陳豪真係受歡迎。（葉志明 攝）

收16萬8千酬勞？陳豪笑言：「我都要同公司check返，其實我唔知。」他坦言，不單止是自己，很多藝人也有十分多登台騷。記者提到：「好似蕭正楠咁？」陳豪也說：「佢經常啦，佢常客嚟㗎啦。」

陳豪表示自己對出騷價不知情。（葉志明 攝）

有傳陳豪與無綫（TVB）是3000萬包薪制。他就回答：「哈哈哈，想知我合約啲嘢？使唔使份約攞出嚟？」記者：「好呀！」他又回答：「你就想呀！」他就解釋說，合作最重要是開心，他說：「唔係成日話講錢，幾多錢，坦白講賺幾多錢唔開心都冇用，合作得好錢多錢少唔係咩問題。」記者笑言，要用「陳豪沒有否認」作為標題，他笑言：「冇承認亦都冇否認，大家返去可以繼續討論。」咁即係有定冇呢？