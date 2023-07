破毒強人｜陳豪冇否認「3000萬包薪制」：賺幾多錢唔開心都冇用

《破毒強人》將於星期一播出,有「師奶殺手」之稱的陳豪今日(30/07)出席劇集宣傳活動大受歡迎。他接受《香港01》訪問時直言飾演反派對他有雀躍。他說:「作為演員就係想演一啲少做嘅角色,好似初時拍電影成日做反派,嗰時就好想做好人,做咗好多好人就反而想做返反派。」



陳豪主演《破毒強人》。(葉志明 攝)

《破毒強人》一眾主角都係反派。(葉志明 攝)

除了角色定位有變化,陳豪也指出《破毒強人》有創新,因為劇中所有角色也是反派,劇情也是圍繞反派之間的鬥智鬥力。

《破毒強人》演員。(葉志明 攝)

早前有報道指陳豪出現在內地鄉村村慶上唱歌《愛我別走》及《When You Say Nothing at All》,與大絲互動,更被爆收16萬8千酬勞。陳豪接受訪問時,就表示自己對收多少錢不知情,因為自己只是跟公司安排。他說:「作為藝人其實會經常接觸,上去唱吓歌呀,出席活動,係咁啱通咗關大家都接到唔少內地邀請。」

陳豪真係受歡迎。(葉志明 攝)

收16萬8千酬勞?陳豪笑言:「我都要同公司check返,其實我唔知。」他坦言,不單止是自己,很多藝人也有十分多登台騷。記者提到:「好似蕭正楠咁?」陳豪也說:「佢經常啦,佢常客嚟㗎啦。」

陳豪表示自己對出騷價不知情。(葉志明 攝)

有傳陳豪與無綫(TVB)是3000萬包薪制。他就回答:「哈哈哈,想知我合約啲嘢?使唔使份約攞出嚟?」記者:「好呀!」他又回答:「你就想呀!」他就解釋說,合作最重要是開心,他說:「唔係成日話講錢,幾多錢,坦白講賺幾多錢唔開心都冇用,合作得好錢多錢少唔係咩問題。」記者笑言,要用「陳豪沒有否認」作為標題,他笑言:「冇承認亦都冇否認,大家返去可以繼續討論。」咁即係有定冇呢?