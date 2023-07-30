男神施柏宇涉捲性騷擾上熱搜？　被指臨時改戲親張藝臉變親嘴

男神施柏宇早前憑劇集《想見你》而瞬間爆紅，近年他就把市場轉移到內地，他最近在內地參與了真人騷《一拍即合的我們》，而再次登上熱搜，但今次登上熱搜則是因為他在節目中「臨時加戲」而指性騷擾（#MeToo）女主角張藝凡。

施柏宇憑劇集《想見你》而瞬間爆紅。(節目截圖)

施柏宇因「臨時加戲」而指性騷擾張藝凡。(節目截圖)

施柏宇與張藝凡在節目中最新一集有一幕是親吻的鏡頭，但有指這個鏡頭原本只是親吻張藝凡的面珠，但最後被施柏宇臨時改成親嘴，所以被大批網民砲轟這個行為是性騷擾。據悉，節目組的工作人員當時並不知情，因為事前彩排時，均是親吻張藝凡的面珠，但後來是施柏宇現場加吻戲，在網民指張藝凡在拍攝時突然被施柏宇親嘴，明顯見到她有後退的表現，停機後也多次驚呼，可以見到她明顯是被嚇到。

施柏宇與張藝凡在節目中最新一集有一幕是親吻的鏡頭，但有指這個鏡頭原本只是親吻張藝凡的面珠，但最後被施柏宇臨時改成親嘴。(節目截圖)

有指當時施柏宇還跟張藝凡說：「沒有想到吧。」而此事引起風波後，劇組立即作出澄清：「感謝大家對《一拍即合的我們》的厚愛和關注，在節目錄製過程中，所有工作人員及演員都是秉持著專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝。再次感謝大家的關注和支持。」而施柏宇的經理人亦發聲：「按照節目組給出的劇本正常錄製的，事先都有排演。」雖然節目組及經理人已經立即出來解釋，但網民依然覺得施柏宇有性騷擾張藝凡。

有指當時施柏宇還跟張藝凡說：「沒有想到吧。」(節目截圖)