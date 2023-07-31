台灣學呢D｜林映暉換台灣校服勁青春　製作甲蟲標本嚇到喊

節目《台灣學呢啲》由兩位J2er施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）和林映暉（暉哥）擔任主持。今晚（31日）播出一集，Arthur、行仔和暉哥去到全台唯一一所設立流行音樂事業系的大學學習創作流行音樂，Arthur和暉哥同樣擁有五級鋼琴資格，行仔則擁有五級小提琴資格。而要創作一首流行曲原來一點也不簡單，要經過曲詞創作、編曲、錄音等步驟，三人決定以「青春校園」作主題，惟在曲詞創作方面已遇不少阻滯，暉哥呻爆：「覺得好Lost，我一啲都唔流行，因為我係傳統學校出嚟。」到了錄音階段，平時做開直播唱歌的暉哥更大嗌尷尬：「我對自己跳唱歌手夢有啲擔心。」

創作一首歌真係一啲都唔簡單架。

做慣直播嘅暉哥林映暉竟然驚咗錄音。

老人家係好需要大家嘅愛護同關心

明晚（8月1日）一集，三人去到台中一間大學學習銀髮產業管理，該系學生的服務對象是65歲以上人士。三人除了會學習如何和老友記相處外，還會穿上特殊裝備作「扮老體驗」，體驗老人家退化後的苦況，Arthur事後感觸謂：「我哋年輕人好多時會偷懶連行都唔想行，經過今次發現原來老人家係想行都行唔到。」暉哥則說：「對待老人家要好似對待小朋友咁，要好有耐性，老人家係好需要大家嘅愛護同關心。」

三人着上特殊裝備，體驗老人家退化後的苦況。

製作甲蟲標本嚇到面容扭曲

後晚（8月2日）一集，三人到訪一間高中學習寵物經營科，除了會學烹調寵物鮮食、學做狗隻訓練員、魚缸造景等，還會親手製作甲蟲標本，令害怕昆蟲的暉哥和Arthur嚇到面容扭曲！去到最後的兩棲爬蟲課時，三人更要與蛇、蜥蜴和蜘蛛近距離接觸，暉哥將蛇擺上手時嚇到哭了出來，膽生毛的行仔則一點都不害怕，輕鬆地將蛇和蜥蜴放在手上。

呢一集大家齊齊着校服。

林映暉校服LOOK相當可愛。（IG：@lyf_maggie）

佢哋仲要親手整甲蟲標本，暉哥同Arthur嚇到面容扭曲。