李玟設靈｜各地粉絲到場致哀　失聲痛哭說Coco影響深未能接受事實

歌手李玟（Coco）月初離世，她的喪禮今日（31日）於香港殯儀館舉行，喪禮除了有不少藝人朋友到場外，亦有不少世界各地的粉絲特地前來致哀。公祭於晚上6時開始，有粉絲在中午時已經到達殯儀館門外等候，為的就是與偶像一別。

李玟靈堂佈置曝光。

現場多人排隊等候。（葉志明攝）

公祭開始之後歌迷分批進入香港殯儀館送別Coco，現場排隊的人數最高曾逾千人，警方亦有在場維持秩序，粉絲致祭後離開靈堂時情緒失控，放聲痛哭。有粉絲接受訪問時表示自己來自內地，是特地請假過來就是為送別Coco，希望可以陪她走完最後一程。

殯儀館場外情況。（葉志明攝）

也有來自上海的粉絲說收到Coco離世時感到很震驚，大家都不肯相信這是事實，說到自己喜歡Coco二十年了，Coco激勵了很多人，自己就是其中一位。他說到Coco是他們的動力，自己曾經與Coco合照，現在再看都覺得傷感，自己被Coco影響了很多，包括心態，學習偶像的精神：「沒什麼是大不了的」。

粉絲致祭後離開靈堂時情緒失控，放聲痛哭。（葉志明攝）

而Coco的內地歌迷會有數百人出席今日的喪禮，除了準備鮮花獻給Coco作點心意外，他們之後更有在不同的地方舉行追思會，希望大家都可以記住Coco。

Coco的內地歌迷會準備鮮花獻給Coco作點心意外，他們之後更有在不同的地方舉行追思會，希望大家都可以記住Coco。（葉志明攝）

也有來自台灣的粉絲表示從小就聽Coco的歌長大，Coco的話對他們來說很有鼓勵性，他說因為Coco他們才可以選擇自己的人生，出來做教師都是因為得到Coco的鼓勵。