陳凱琳為鄭嘉穎炮製海鮮大餐　句句都提老公謹記口味獲封完美老婆

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎由拍拖到結婚生B，多年來一直十分恩愛，兩人更四年抱三，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。近日鄭嘉穎不時到內地工作，而Grace就留港，兼顧工作及照顧三個囝囝。日前Grace拍片記錄自己一日的行程，並寫道：「準備海鮮大餐迎接老公，色香味全的海鮮大餐，你們打幾分？」

好Sweet！（IG@ghlchan）

Grace去街市買餸。（影片截圖）

片中所見，Grace當日在商場出席完活動後，還換了條靚裙拍片，之後就去了街市買餸，準備迎接老公返港。身穿T恤、孭着帆布袋的Grace打扮樸素，見她先去了海鮮檔，買了東星斑同蝦，之後再買青菜同肉丸等等，熟門熟路。值得一提的是，Grace買的都是老公鄭嘉穎最愛的食物，而且句句都離不開老公：「老公仔今日就會返嚟，所以趁佢未到埗之前呢就去咗街市，買佢最鍾意嘅東星斑，蒸條靚魚食。老公呢就最鍾意食菜心菜心苗之類嘅，仲有一樣嘢未買，就係丸喇，因為我老公平時晏晝嘅時候呢，都鍾意淥啲丸呀淥啲麵一齊去食嘅。」

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鄭嘉穎亦相當「畀面」，大呼：「嘩，多謝老婆！」（影片截圖）

買完餸之後，Grace揸車去高鐵站接鄭嘉穎，兩人一起返到屋企後，Grace就開始準備晚餐，最後煮了白灼蝦、清蒸東星斑及炒菜心等，她更笑言：「希望老公食完開開心心啦！」而鄭嘉穎亦相當「畀面」，大呼：「嘩，多謝老婆！」，最後全部食晒，飯後又陪兩個寶貝仔玩，一家人互動非常有愛！不少網民都大讚Grace絕對是完美老婆，不但出得廳堂入得廚房，而且記得老公的口味：「一個幸福嘅老婆開口埋口都係講老公鍾意食咩，呢個老公真幸福！」其實Grace過往曾在訪問中表示希望做到老公想食什麼就煮什麼，成為嘉穎心目中的完美老婆，如今看來Grace絕對是一位廿四孝老婆！

一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）