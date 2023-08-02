真係唔好笑｜馮盈盈跳唱《到此一遊》　麥美恩遭林秀怡生擒喪啜頸

競技遊戲節目《真係唔好笑》由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈（FYY）、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，第十集邀得周志康、林秀怡和楊家寶做嘉賓，穿上間條衫化身囚犯分成兩隊玩遊戲，短褲隊成員包括何廣沛、FYY、彭慧中、周志康和林秀怡，長褲隊成員包括Mayanne、郭子豪、奶仔、Yuki和楊家寶。節目一開始每名囚犯要先後從7張炸彈牌及3張白卡牌中抽一張牌，每玩完一個遊戲，勝方可以用一張炸彈牌換取敵隊的白卡牌，最後炸彈牌較多一隊就要接受懲罰。



今集陣容有彭慧中、馮盈盈、何廣沛、林秀怡、周志康、楊家寶、郭子豪、麥美恩、羅毓儀、奶仔，FYY（左）VS楊家寶爭槌仔。

首個遊戲「俾啲反應我」火藥味十足，玩法是每隊各派出一名囚犯對戰，其他隊員則輪流扮演指令員；每當指令員講出一個身體部位，囚犯就要用手觸摸指定部位，當指令員講出「扑扑槌」時，囚犯便要鬥快爭玩具槌仔扑對手的頭。首回合由FYY對戰楊家寶，好勝的兩人在搶搥仔時各不相讓，最終搞到槌仔都爛埋！之後的遊戲「犯人合唱團」，每隊派出一人當指揮，其他人負責唱歌，完成度較高一隊獲勝；短褲隊選中演唱FYY之前以女團之姿跳唱過的《到此一遊》，FYY即乘機再度大晒舞技，氣氛熾熱。

馮盈盈唔同就係雷神？

今集馮盈盈仲會大騷舞技。

何廣沛笑指似睇緊MMA

另一遊戲「纏綿霸地盤」則笑料十足，玩法是兩隊各派一員綁在一起，在軟墊上用盡各種方法發動專屬隊伍的攪拌機，最快將水果攪成汁的一隊為之勝利。環節最大睇頭非Mayanne VS林秀怡莫屬，有「禽獸怡」之稱的林秀怡一開波就出動「啜啜」功勢，喪啜Mayanne條頸，搞到Mayanne怕醜至面都紅晒；Mayanne及後以「麥麥鎖」反擒林秀怡，令觀戰的何廣沛不禁說：「我好似睇緊MMA咁！」男子組之爭同樣激烈，大隻仔郭子豪對戰周志康時力王上身，以納爾遜式鎖生擒周志康，動彈不得的周志康笑言：「我本身有椎間盤突出問題，但依家好番喎！」場面搞笑。

林秀怡喪啜麥美恩勁猴擒，麥美恩出「麥麥鎖」反擊。