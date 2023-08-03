莊思敏用天后李玟名曲澳門開心拍片　被斥欠妥當僅以兩字回應

馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin）一向富貴，不時在社交網與粉絲分享優越生活，早前她自爆豪花400萬向鄭子邦（的士邦）入手的士牌，又揹住要價近10萬的Hermès Roulis手袋，左手環保袋內竟放著200萬現金，沒有拉鍊或鈕扣周街走，相當牙煙。

莊思敏不時享受人生。（IG：@jacquelinchng）

日前莊思敏再度更新近況，近日她到了澳門參觀名畫家達文西的展覽，她開心地周圍遊走，同樣以一身靚女打扮示人，富有藝術氣息。她拍片配上上月剛逝世天后李玟（Coco）的名曲《月光愛人》，並發文表示：「澳門永利的達芬奇展 願你們的才華流芳百世」，並Hastag「#永遠懷念」。

莊思敏右邊揹名牌手袋，左邊環保袋放有200萬現金。（影片截圖）

惟有網友不認同莊思敏行為，留言表示：「紋（玟）姐剛離開，你用她的歌開心的拍照，這合適嗎？」、「你這背景的好像是coco唱得吧昨天不見你到現場去，也沒見你的花籃。」、「莊美女，建議音樂換一個吧，真的，沒有惡意。」

天后李玟前日（1日）出殯。（陳順禎 攝）

有網友為莊思敏反駁表示：「她的意思是CoCo的才華和達芬奇一樣會永遠留在這時間上，就像沒有離開過我們一樣，她只是換一種方式去懷念一個巨星」，莊思敏讚好上述留言，並以兩字稱讚：「聰明」。有其他網友亦明白莊思敏用意，留言道：「看得出來你用另一種方式來懷念coco」。莊思敏則以花朵Emoji回應。

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