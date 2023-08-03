樂翊榆望有機會與曾志偉合作最想拍戲　創業開公司出入上流社交圈

樂翊榆（Annalise）早前因出席一班演藝圈前輩的飯局而引起關注，由於今次飯局集合了曾志偉、方中信、林國斌、盧惠光、莫少聰等圈中猛人，不少網民都好奇Annalise為何亦是賓客之一，對此，Annalise在接受《香港01》訪問時就親自解畫：「其實係因為我阿叔係獎門人（曾志偉）朋友，佢哋因為踢波而相識超過20年，阿叔知我喺呢行發展，所以介紹我哋認識。獎門人絕對是圈中好值得尊重同學習嘅前輩之一，主持綜藝節目同拍電影都好出色，佢喺今次飯局都有介紹我認識更多前輩，傾下未來有冇機會合作。」

開心聚會。（IG@lok_yickyu_official）

+ 2

有「翻版劉心悠」之稱的Annalise，曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽，去年亦因參加開電視節目《Summer Girls》而為人熟識，當時她更以「我係開電視嘅樂小姐」介紹自己，令人留下深刻印象，不過Annalise就自言原本並不想參加《Summer Girls》：「我唔知開電視嗰個係選美節目嚟㗎其實。我以為係一個節目，遊戲節目。我係拍攝第二日有傳媒採訪嘅時候，先知道係一個非傳統嘅選美節目，如果我知道嘅話，是不會參加。因為我已參加過一個接近半世紀歷史的，傳統國際性選美比賽。」她又強調自己不是開電視旗下藝人，更預告將會亮相TVB節目！

Annalise曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》。（IG@lok_yickyu_official）

+ 45

外形出眾的Annalise，曾參加選美，又拍過節目，其實她早在大學時期已經演過舞台劇，她更表示一直都對娛樂圈有興趣：「其實我一直都希望有機會入娛樂圈發展，尤其係想拍電影，我好鍾意睇王家衛、徐克、周星馳啲戲，不過我都知道好難用呢行賺嘅錢maintain生活。」Annalise坦言做藝人收入未必穩定，但身為高學歷才女的她就很有生意頭腦，她曾於英國留學讀法律，回港後創立了投資移民公司，現時Annalise兼顧打理生意同演藝工作：「我讀Law都係希望幫到人，畢業後曾經喺一間全球地產諮詢服務機構做過，主要做地產範疇。儲夠經驗之後，再加上人際網絡、法律知識，我就開始自己開諮詢公司，而家我都努力打理公司，但的確係對我追尋演員夢有幫助嘅。」Annalise經常獲邀出席晚宴及舞會，與不少城中富豪、名人等打交道，早前她就與霍啟剛、莊士集團太子爺莊家彬等同場出席晚宴。

Annalise早前與霍啟剛、莊士集團太子爺莊家彬等同場出席晚宴。（IG@lok_yickyu_official）