MIRROR成員人氣王姜濤今日於(2日)亞博舉辦首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》正式開鑼。姜濤父母於晚上8點23分入場就座,姜媽到場後即引起全場歡呼大叫「姜媽」,而「姜媽」親切地向熱情粉絲揮手,直至開場前5分鐘全場舉起藍色手燈應援,場內瞬間變藍色燈海。

姜濤以新歌 《濤》打頭陣,接着演唱《作品的說話》 及 《Master Class》。(梁碧玲 攝)

姜濤於晚上8時30準時在演唱會開首以標誌性全黑打扮登場,更以新歌 《濤》打頭陣,接着演唱《作品的說話》 及 《Master Class》,令全場「姜糖」瘋狂尖叫,瞬間炒起全場氣氛!為演唱會密密減磅的姜濤仍可見大髀頗有肉地,身形亦「漲漲哋」,但明顯有所減磅,唱功亦有所進步,狀態大勇!

姜濤雖然仲「漲漲哋」,但演唱水平有進步,狀態大勇!(梁碧玲 攝)

