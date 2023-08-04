陶大宇買金撈氹自己開心　爆師奶殺手先係圈中「撈王」

香港地戴金撈可算是一種身分象徵。有「師奶殺手」之稱的陶大宇今日（03/8）出席香港小姐和品牌宣傳活動時，戴了一隻俗稱「金撈」的名貴手錶。他接受《香港01》訪問，被問道手上的名錶時，他直言：「呢啲奢侈品嚟啫，買咗好耐啦，一直都冇乜機會戴，純粹係個人喜好，（買嚟）氹吓自己開心。」



陶大宇表示買撈只是個人喜好。（陳順禎 攝）

他表示，名錶是獎勵自己多年辛苦工作的成果。他說：「好似有人鍾意買衫，有人買車。其實疫情前好幾年買咗，只不過擺埋冇戴，自己買返嚟都唔超過10次。咁買返嚟，得閒都要摸吓佢嘅。」多少錢入貨？他表示很少留意價格。他說：「好少check，不過錶都有保值嘅，唔同玩車，新車落地就冇咗20%，我覺得玩錶幾好呀，又保值。」

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陶大宇手上戴的是勞力士潛航者型 SUBMARINER 126618LN-0002金黑版，現價30萬左右。（陳順禎 攝）

陶大宇爆吳啟華先係「撈王」。（網上圖片）

家中有多少收藏？他坦言只有幾隻，不過話題一轉，他就大爆吳啟華才是圈內的「撈王」。他說：「我又冇啟華哥咁多嘅，聽聞佢有超過80隻。啟華哥好勁㗎！我喺佢心目中只係皮毛，攞個報名紙做會員。佢嗰啲卡號係01咁樣㗎，哈哈哈，有時我都要向佢請教。佢仲成日post上Instagram，話自己入咗咩貨。有時我同佢一齊喺內地做嘢，我撞過佢好多次，但係佢次次都係戴唔同款嘅錶。我真係得幾隻，唔夠佢多，細路仔泥，排到去街尾。」