古天樂漫遊法國受保育小島　首做養蜂人被黑蜂包圍仍面不改容

古天樂（古生）日前被代言護膚品牌邀請，前往法國烏埃尚島參與新品發布活動，這個小島原來是受保護小島，古生更成為首位前往該處的香港名人，他指以往都在香港拍攝這品牌廣告，只能憑空想像烏埃尚島，但今次終於可以親臨這裡，他說：「真係好難得，下次我要嚟烏埃尚島拍戲可以直接搵呢度嘅島民幫手申請喇！」



除了拍攝外，古生亦乘機參與戶外活動，踩上一輛放滿鮮花的單車，在海浪聲和微風的陪伴下漫遊烏埃尚島，欣賞綠油油的草地與壯麗的景觀，享受大自然給予的平靜，寫意非常。最特別的是，古生換上繡有其英文名「Louis」的養蜂裝束，在當地專業養蜂人的帶領下，體驗養蜂人日常，並認識蜜蜂保育工作。

古生是首位前往受保育小島烏埃尚島的香港名人，更踩單車漫遊。

古生乘機放假。

現場充滿無數黑蜂，部分首次參與嘉賓亦略有緊張，唯獨古生面不改容，專心地聆聽養蜂人解説及學習往後的步驟。他其後更正式親身嘗試養蜂工序，在養蜂人的指導下，初嘗養蜂滋味的古天樂亦做得有板有眼，更小心翼翼拿起充滿黑蜂的蜂巢合照，生怕令珍貴的黑蜂受傷，可見其尊重與愛心。脫下一身裝備後，古生又隨養蜂人到製作工場，品嘗新鮮的蜂蜜，並了解把珍貴黑蜂蜂蜜製作成殿級蜂皇系列護膚品的過程。

古生被大批黑蜂包圍，但仍然面不改容，毫無懼色！

古生初嘗養蜂滋味，做得有板有眼。

古生經過此行後，更有感保育的重要，他感謝品牌讓他有寶貴體驗，又謂：「又踩單車又養蜂，同養蜂人了解咗好多蜜蜂嘅生活同蜜蜂面對緊嘅危機，所以我都更加明白到保護呢個大自然同埋蜜蜂嘅重要。」Louis更稱希望把這個重要的訊息帶給大家，讓大家一同保護環境，使蜜蜂可以有一個安全和舒適的生長環境，為我們的地球盡一分力。

古生超有型！

行程最後一日，古生前往品牌位於香榭麗舍大道的總店睇展品，並乘機購物。在緊密的行程過後，他更以一身黑色休閑西裝打扮遊覽巴黎的大街小巷，欣賞古今建築，意外途經與其同名的著名街道Rue Saint Louis en l'Île時，工作人員都不禁叫Louis停步打卡。