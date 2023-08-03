微辣阿晶｜莊韻澄憶起亡友感悲痛　死前有聯絡：冇諗過要行到呢步

莊韻澄（Xenia）今日（3/8）現身奧海城出席電影首映禮。對到好友霍哥因29歲微辣前經理人阿晶早前疑被工作欺凌輕生離世，在社交平台發文正式宣布同微辣割席，獲不少網民大讚「微辣清泉」。Xenia受訪時表示：「其實一直我都覺得佢係清泉嚟，我同佢做朋友一段日子，發覺佢為人都好好。當我知道佢退出之後，我係有傳短訊俾佢，但佢就冇覆我，我相信佢而家好忙，仲有好多嘢要諗，唔係好方便覆。」

Xenia大讚阿晶為人友善。（陳順禎攝）

Xenia續說：「發生咗阿晶呢件事，完全係一件悲劇，我係好唔開心。回想起我同微辣合作嘅時候，有一次我要上加蔥個節目，我係透過阿晶去安排，我覺得佢個人好Nice，咁之後大家都有keep住聯絡傾偈，講吓啲女人嘢。到我知道阿晶冇做之後，我有八卦問佢哋阿晶點解冇做，但佢哋都冇多講，而我就冇再去多問。其實喺阿晶喺網上發文講自己唔開心，同提及過自己有抑鬱，我係冇諗過事情嚴重會去到呢個地步，要結束自己個生命咁唔開心，其實喺佢離開微辣之後，佢係有搵過我，但佢從來都冇提過喺工作上面遇到嘅唔開心，佢只係話想嚟我美容院有療程，同埋佢嚟香港，我啲朋友都有同佢出去食飯。大家都唔發覺佢有情緒問題，當佢走咗之後，我哋都覺得佢可能係死頂，係因為佢唔想身邊嘅朋友為佢擔心。」