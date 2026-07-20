謝賢逝世｜外形花弗實重情　五段情拒與細49年女友結婚不想害人

四哥謝賢今日驚傳死訊，享年89歲，消息震驚各界。四哥影藝成就非凡，感情生活同樣精彩，曾自言人生中拍拖的次數一隻手便數得晒，剛好有5段情。現實中的謝賢看似花弗的他自稱拍拖時非常專一，愛上便會用盡全力去愛，甚至會為了成就對方而選擇犧牲自己。四哥自言人生中拍拖的次數一隻手便數得晒，剛好有5段情，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。



謝賢外形瀟灑感情世界被受關注。（四哥謝賢Weibo）

「初代玉女」嘉玲是四哥第一位承認的女友，二人曾合作過不少經典的劇集如《鴛夢重温》、《花花公子》、《歡喜冤家》和《山盟海誓》。據說嘉玲更是四哥的初戀，二人分開的原因更是因為四哥貪玩，而四哥亦有承認當年太貪玩：「第一個係嘉玲，同佢失敗咗，係因為我當年太貪玩。」四哥亦說嘉玲當時愛上了泰國男子，所以放手讓她去追尋自己的幸福。

四哥遇上了蕭芳芳

之後四哥遇上了蕭芳芳，但四哥與蕭芳芳的感情結束，亦離不開四哥貪玩的性格，四哥認為應該要放手，讓蕭芳芳找尋自己的人生方向。四哥第三位公開承認的女友是甄珍，傳聞當時甄珍的美貌讓遠在香港的謝賢只在雜誌上看到她照片，就對她傾心，謝賢展開跨海追求，常常寫信打電話給甄珍，1974年，謝賢向甄珍提議趁甄珍媽不在時結婚，沒想到兩人辦完手續還沒回到家，新聞就爆出來了，此事驚動兩岸媒體與粉絲，惜婚姻持續三年即結束。

謝賢一生只公開承認過5個的女人，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。（《鲁豫有約一日行》截圖）

1978年追求女神狄波拉，翌年二人即拉埋天窗，先後誕下一雙兒女謝霆鋒、謝婷婷，當年每年農曆新年，他們一家四口合照更成了模範家庭典範。惜兩人最終未能走到白頭，在1995年協議離婚，婚後一直保持友好關係不時結伴現身。

而謝賢的第5段情是跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」，該段戀情同樣令人觸目，當年69歲的四哥和只有20歲的Coco拍拖，一直不被外界看好，然而兩人一拍便是拍了10多年，更一同錄節目、在公開場合擁抱親吻。而且四哥一直對Coco呵護備至，照顧她的起居飲食，更有資助她到英國進修。

可惜兩人在2018年7月正式分手，有傳他更給了Coco $2,000萬分手費。事實上四哥一直以來都有表示自知年紀大，不敢以婚書綑綁對方，曾叫女友遇到好男人就離開他，他曾說：「名分是假的！兩張婚書我都撕爛了，為何還要結婚，何况我都80歲了！所以我跟她說，遇到個好的就吧。」

謝賢自言分手後感到生活很枯燥。（電影劇照）

其實看得出謝賢十分重視跟Coco的感情，他在訪問都有感性透露：「不想害人，她太年輕了」，四哥的確不想耽誤對方的青春，不過後來他都曾抱怨：「沒有談戀愛真的很寂寞，我才跟親戚朋友說真的很苦悶，一起床就看著窗外的大海，吃早餐也是獨自一人，生活很枯燥。」可見四哥再瀟灑，也有感到孤寂的時候。