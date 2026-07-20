謝賢屢傳健康亮紅燈罕露面　奪金像影帝後4月曾被野生捕獲仍瀟灑

香港影壇地位舉足輕重的四哥謝賢，今日驚傳死訊，消息震驚各界。謝賢最後一次公開露面，是去年以電影《殺出個黃昏》奪下首座香港金像獎影帝寶座，不過上台領獎時因為走路姿勢以及臉部有些歪斜，傳出中風消息，及後獲林家棟等澄清只是換牙才會嘴歪。



「四哥」謝賢去年憑《殺出個黃昏》奪「最佳男主角」。（ViuTV截圖）

四哥2022年8月在商場被偶遇。(小紅書圖片)

四哥早年不時被影到同狄波拉喺置地廣場high tea，日前他在工人姐姐陪伴下去到用餐。（小紅書圖片)

近年四哥除了電影宣傳活動，已鮮有公開露面，去年8月四哥就被網民在中環置地廣場偶遇，手執柺杖的他建步如飛，全程無需身旁的家傭姐姐攙扶，一身打扮型格十足，獲網民大讚「英姿颯爽帥氣」。今年4月有網民於太平山山頂偶遇四哥。該網民將她與四哥的兩張合照放上社交網分享，並留言寫道：「全位界都在偶遇明星，終於讓我去山頂的時候偶遇了謝賢！！」

2023年4月網民在太平山頂與四哥合照。(小紅書圖片)

相中可見四哥一身全黑打扮，Tee加風褸配穿窿窄腳牛仔褲，襯以Cap帽手套和波鞋還有太陽眼鏡，真是又潮又有型，完全可以媲美後生仔，四哥的身形亦超Fit，雖然要用柺杖，但看來狀態絕佳。其中一張合照四哥望住該名網民露出親切微笑，就像一位慈祥溫柔的老爺爺。至今年7月中，微博瘋傳他命危住院的消息，當時大陸網站流傳一篇新聞，指謝賢中風病情惡化住進加護病房，更指當時正在滑雪的謝霆鋒及兒子Lucus緊急返港，但因內文指出消息來源來自港媒，但卻找不到相關報導，當時被指是假消息。