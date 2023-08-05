香港小姐2023｜王敏慈偶像係佘詩曼　想入TVB拍劇：角色幾細都好

《2023香港小姐競選》16位佳麗齊集出席宣傳活動，從現場觀眾和龍友的反應可知，似乎王敏慈和莊子鏇較受歡迎。初次面試起就有不網民指王敏慈曾經整容，她今日（05/8）接受《香港01》訪問時就回答：「首先多謝大家覺得我靚，同埋我都有從細到大嘅相喺網上，所以大家可以對比一下。」記者追問有沒有整容，她也回答：「冇整容。」



王敏慈真係靚。（梁碧玲 攝）

參選後有不少佳麗都會加入TVB做藝人，她也回答：「有機會梗係好呀。我自己夢想係當一個藝人，演戲係比較鍾意。」談到她喜歡的演員，她回答說：「佘詩曼小姐，佢好靚同埋演技好好。我有睇過《美麗戰場》，嚟之前以為好競爭，但係入嚟之後發現唔係，大家都好friend，我最鍾意嘅劇係《金枝慾孽》。」

王敏慈五官好標誌。（梁碧玲 攝）

王敏慈有長腿。（梁碧玲 攝）

大家都說，初期加入TVB大多都是做「路人甲」，人工又不高。她就表示演戲是自己喜愛的事，並不會計較角色重要與否。她說：「我覺得好正常，啱啱開始都係由配角開始。每一個角色就算幾細都係好重要，因為戲劇係一個團隊工作。」如果做足30年閒角呢？她也回答：「演戲對我嚟講唔係一個工作，而係一個game咁，係自己好鍾意嘅嘢。」