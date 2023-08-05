香港小姐2023｜潘明璇勁冧丁子朗　認鍾意佢大隻：參選因為想睇佢

《2023香港小姐競選》鬧出不少「花生事」，早前有報道指莊子璇黐幕後攞着數擺款，近日又有陳怡名在IG page留言爆粗。有網民討論，發現莊子璇和潘明璇甚少接觸，感覺她們不友好。選舉大熱之一潘明璇（Michelle）接受《香港01》訪問時，就回答：「因為莊子璇係15號，我係9號，就啱啱唔喺一齊（排練），所以就冇合影。」



潘明璇表示好鍾意丁子朗。（梁碧玲 攝）

有報道指莊子璇黐幕後攞着數擺款。（梁碧玲 攝）

她也笑言，其實這也是傳媒的錯，說：「其實我同佢都好friend，因為佢係香港大學，我都係香港大學。呢個都係怪你哋，冇安排我同Hilary（莊子璇）一齊影相，如果有安排合影，大家就唔會咁講。」

有粉絲追住佳麗要求合照。（梁碧玲 攝）

她坦言，如果在參選加入TVB後，希望可以在主持方面發展，更直言想向麥美恩「學嘢」。她說：「我覺得麥美恩（好叻），因為喺越南拍嘢，佢喺急才同埋口才方面都好好，好想同佢學吓點答Q&A。」

丁子朗2016年參選時側臉。（影片截圖）

丁子朗都好大力可以抱起部柏妍。(節目截圖)

潘明璇訪問時被不少「龍友」追住影。（梁碧玲 攝）

問到有沒有喜歡的藝人，她表示喜歡丁子朗。她說：「因為佢靚仔，同埋我覺得佢性格好特別，我關注咗佢好耐。」喜歡他的外表還是肌肉？她十分坦白，說：「都鍾意！因為佢形象真係好陽光，我有睇佢主持香港小姐。我參選有少少都係因為想睇佢。」

《2023香港小姐競選》16位佳麗。（梁碧玲 攝）