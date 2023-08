麥明詩360度零死角性感晚裝騷身材　側身酥胸半露險走光震撼視覺

有「十優港姐」之稱的2015年港姐冠軍,現年31歲的麥明詩 (Louisa) 雖已淡出娛樂圈轉行做顧問公司OL,去年亦正式與TVB完約,但她依然擁有一班粉絲。已不是藝人身份的Louisa亦有獲品牌之邀繼續合作,可見她仍然深受廣告客戶的喜愛。她亦不時會於IG更新近況跟大家分享她的生活點滴,昨日她就post了她到水上樂園玩的泳衣look,以及盛裝出席活動的靚相,一身高貴性感打扮更是驚艷網民。

Louisa昨日post了她去水上樂園玩的相。(ig圖片)

相中可見Louisa以入膊超高衩連身裙上陣,前面看來高貴迷人,側身和背面卻是非常性感。她的晚裝裙開衩開到比堅尼位置,騷出整雙白滑美腿,側面的位置更是令她酥胸半露,似在走光邊沿,頓時看得人流鼻血。再加上背面超級大露背設計,開空開到落尾龍骨,盡騷白滑玉背加美臀線條,令性感指數飊升,可說是360角零死角大曬誘人身材,發放性感魅力。

Louisa不時以性感形象示人。(ig圖片)

網民紛紛睇到心心眼,留言激讚Louisa:「正到爆,好性感」、「無論正面側面同後面睇都係世界波」、「東西北半球都出晒,下次試下南半球😋」、「好索🔥🔥🔥」、「🔥🔥依舊超正」、「太美了mmc😘💖」、「You are really beautiful ❤️😍😘 look so gorgeous and elegant 🥰🥰」。

Louisa從不吝嗇美好身材。(ig圖片)

