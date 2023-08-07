李玟老公樂裕民身邊人爆1.5億婚禮同派對：全部係Burce畀所有使費

華語天后李玟（Coco）7月5日離世，終年48歲。自Coco逝世後，其外籍老公Bruce Rockowitz（樂裕民）便飽受是非困擾，頻被指生前靠Coco富貴，是否離婚亦如霧裡看花，始終尚未清晰。今（7日）Bruce身邊知情人士出面為他反擊，驚揭Bruce版本的真相！

李玟與老公Bruce曾經好恩愛。(vcg)

知情人士透露，Coco逝世前確實與Bruce正處於分居階段，但法律上尚未離婚，「離婚手續尚未展開，雙方律師仲延期緊。」故Bruce一直是Coco的合法丈夫。

釐清兩人尚未離婚的事實後，相信外界最關心的，必定是Bruce是否為「假富豪」，全靠老婆富貴。知情人士表示，Coco生前實際由Bruce支付她所有使費，而Coco則將所有收入用以支援娘家，與外界說法大相徑庭，他說：「見到好多報道話Coco支付Bruce所有使費，我哋想澄清呢個唔係事實囉，因為完全相反，因為Coco佢話佢所有收入一毫子都冇畀過Bruce，全部都係返返去娘家。另外Coco所有開支、衣食住行、表演衫、珠寶手袋、旅行私人飛機、機票、住宿、全部都係Bruce支付嘅。外界話佢一窮二白，靠Coco養，完全相反囉！」至於1.5億世紀婚禮和生日派對，也是Bruce全數埋單，「婚禮以至所有生日派對，全部都係Burce支付所有使費！」

天后級歌手李玟（CoCo）老公為富豪Bruce Rockowitz。(Instagram@cocolee)

至於是否為Bruce趕走Coco，知情人士激動澄清，指Coco自行決定搬到四季酒店，他娓娓道來：「舊年8月Coco內地返港，佢得知自己有癌症，可能有風水師傅話Coco屋企風水不利女性健康，尤其對佢呢個病唔好，所以佢決定為健康搬出去。」

他續透露，四季酒店的租金亦由Bruce支付，期間Coco可隨時出入家中：「搬到四季係Coco選擇，主要有幾個考慮，她自己決定租嘅。四季價錢，大家都知道，唔係對一個人好，都唔會畀呢個錢囉！咁嗰個地方係Coco自己選擇，因為地方比較寬敞，比較適合佢復康休養，我哋覺得佢呢個選擇好好，我哋都支持，所以安排佢入住四季。趕出去直頭唔存在，因為Coco有自由可以選擇返屋企住，例如佢耐唔中會返去收拾，攞返佢想要嘅嘢呀！有不足嘅話，Coco都會指示Bruce團隊來幫佢購置，所以Bruce方面每日都有支援Coco購物、購置所有需要，所以Bruce係十分支持Coco，Coco亦可以隨時回家攞佢想要嘅衫、物品，所以冇趕，完全自由出入，Bruce亦有支持其需要。」

Coco與外籍丈夫Bruce。(節目截圖)

知情人士透露，分居後Bruce一手擔起Coco醫療、日常飲食各種開支，兩人亦有保持聯絡，被指冷待Coco，Bruce身邊人為他不值道：「根據我哋所知係無間斷的，一路都有聯絡，先可以幫佢安排手術時間、都係Bruce或其團隊，幫Coco進行醫療安排，例如幾時手術、見醫生，復康安排同埋所有過程，都係Bruce方面做的。如果話佢不關心，咁又點會跟到咁仔細呢？」

Coco生前不時於丈夫Bruce一齊出席公開活動。（李玟微博）

知情人士也澄清，Coco和Bruce婚前不存在任何共同財產，婚前許多單位由Bruce購置，全屬於Bruce的物業，也沒有迫Coco買巨額保險，「唔知邊個作出嚟，從來Bruce呢邊冇買過Coco人壽保險；至於李家嗰邊有冇幫Coco買，我哋就唔知道。」

而Bruce是否有婚外情，知情人士則指不便代為回答，「婚外情屬於佢哋之間嘅事，我哋唔適合評論呢件事，但我哋旁邊人就冇見到咁，或者見到相關相片。」至於繼女是否冷待Coco？知情人士則指，根據他們觀察，雙方關係不見有問題，Coco更曾同繼女一齊去旅行。