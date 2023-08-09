吳啟華14歲囡囡拎40萬Hermès勁富貴　讀國際學校每年學費逾23萬

現年59歲的吳啟華與前妻石洋子育有一女吳熙兒（小豬豬），轉眼間囡囡已經14歲，遺傳了父母的優良基因，顏值相當高，不少網民都大讚吳熙兒女大十八變，愈大愈靚女！早前去了日本旅行的吳熙兒，連日來在微博曬出一系列靚相，年紀細細的她已經氣質出眾，而且十分愛打扮，舉手投足都充滿少女氣息，當中她更拎着價值約40萬的Hermès Birkin Cargo，相當富貴！

吳熙兒早前去了日本旅行。（微博@Cynthiaaa_wxe）

拎着價值約40萬的Hermès Birkin Cargo，相當富貴！（微博@Cynthiaaa_wxe）

相中所見，吳熙兒在試身室內對鏡自拍，一雙長腿十分吸睛，不過都不及她拎着價值約40萬的Hermès手袋搶鏡。Birkin Cargo是Hermès在2020年春夏季推出的款式，其靈感來自於軍服多口袋的設計，初推出時官方定價約18萬港元，現時炒價已升至約40萬元，圈中不少「Hermès迷」包括袁詠儀、顧紀筠等都有收藏這個手袋，估不到年僅14歲的吳熙兒都已收入囊中！而吳熙兒平時的衣着亦不乏名牌，包括Chanel、Gucci等等，行頭十足。

袁詠儀都有入手。（視覺中國）

吳熙兒平時的衣着亦不乏名牌。（微博@Cynthiaaa_wxe）

吳熙兒同媽媽石洋子。（微博@Cynthiaaa_wxe）

吳啟華與石洋子在2014年離婚，由於工作忙碌，吳啟華囡囡主力由婆婆照顧，兩父女聚少離多，不過其實吳啟華一向對囡囡都寵愛有加，有指為了彌補離婚的遺憾，他都盡量滿足女兒的需要，不惜花大量金錢自小培育寶貝女，除了月付6萬人民幣（約6.5萬港元）贍養費給前妻之外，還會額外給予前外母20萬人民幣（約21.7萬港元）「家用」，照顧愛女及前妻一家人的生活。現時吳熙兒就讀於長春美國國際學校，該校是一間採用IB體系的國際學校，以全英文教學，每年學費220,000人民幣（約238,300港元），而吳熙兒亦多才多藝，跳舞、彈鋼琴樣樣叻！

吳啟華一向對囡囡都寵愛有加。（微博@Cynthiaaa_wxe）