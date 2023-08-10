莊思敏懶理投資失利大曬杭州豪宅　落地玻璃窗超長梳化客廳極闊落

大馬拿督千金莊思敏生活富貴，早前她用環保袋攞200萬現金周街走，又經常曬出名牌手袋，早前她再曬出山頂豪宅，擁有極大客廳，連房間都比普通人客廳要大，認真誇張！而最令人印象深刻的，是她放在床上總值7位數的名牌手袋，放滿成張床，令人羨慕！

莊思敏。（IG@jacquelinchng）

莊思敏似乎曬豪宅曬上癮，近日她透露會到杭州工作一段時間，剛抵達杭州後，她便立即拍片曬出杭州豪宅。從背景片段可見，莊思敏杭州的家同香港一樣闊落，一映入眼簾的是整排偌大的落地玻璃窗，外面有樹籬作保護私隱。

你睇吓啲袋多到。（抖音截圖）

客廳內放有長方形大型褐色飯桌，可供多人聚餐之用，旁邊有一張極長白色沙發，以及一張單人梳化，室內裝橫現代又簡約，以白色及溫暖黃色作基調，舒適寫意。莊思敏開心發文表示：「我已經搬到杭州啦！我所謂嘅搬，就係喺度置咗頭家啦！」

莊思敏右邊揹名牌手袋，左邊環保袋放有200萬現金。（影片截圖）

網友大讚莊思敏沒緋聞又努力搵錢，人緣好，性格開朗陽光，非常討喜。實際上莊思敏沒有因拿督千金身份而放棄搵錢，反而又用400萬投資的士牌及買樓。可惜近年連番投資失利，據香港的士文易所資料顯示，的士牌最新報價由上月412萬跌至367萬；而莊思敏於2017年以627萬元買入何文田加多利軒一個中層單位，最近同類型的單位以590萬成交，該棟物業更因頻頻出現蝕讓情況被行內人稱為「蝕讓之城」。不過對於莊思敏來說，應該只是小事一樁。

莊思敏曬杭州豪宅：

莊思敏山頂豪宅：

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仲有莊思敏屋企跳舞：