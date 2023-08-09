李小龍舊愛女星離世享年82歲　兩人地下情陷三角戀愛得痴纏

曾與武打國際巨星李小龍 (Bruce) 發展地下情，兼陷入三角戀的美國女星Sharon Farrell（莎朗法雷爾），日前證實於今年5月15日在加州一家醫院過世，享年82歲，由她的妹妹在Facebook發文宣布死訊。莎朗的兒子也透過媒體證實了莎朗的死訊，指她是因「自然原因」去世的。她過去曾演出《It's Alive》、《Night of the Comet》等代表作，Sharon Farrell於18歲開始拍電影，也會參演電視劇，她於2014年後全面淡出幕前演出。

李小龍舊愛Sharon Farrell（莎朗法雷爾）(twitter圖片)

莎朗出道以來情史豐富，共經歷過5段婚姻，她當年與李小龍的一段三角戀地下情更曾成為娛樂焦點。她於2018年向寫李小龍傳記的作者馬修波利（Matthew Polly）透露「Bruce是我一生的愛」，「他讓我體驗到深刻的愛，把我徹底迷倒了。但他已經結婚且非常窮困」。當時李小龍還未走紅，他曾擔任莎朗的男友兼戲裡拍檔史提夫麥昆 （Steve McQueen）的功夫教練。

李小龍（電影劇照）

李小龍一生拍下不少經典的武打電影，形象深入民心。（網上圖片）

據《李小龍：一生》傳記中記述，1968 年末，李小龍得知莎朗與史提夫麥昆在密西西比州拍電影，便偷偷溜進片場找她。李小龍當時走到她身後，用手掩住了她的嘴，對她說：「你為什麼不回我的電話？你真以為我找不到你嗎？」隨即便把她拖進更衣室親熱，他們「盡可能安靜地做愛」，避過所有的耳目。可是之後莎朗向李小龍坦承自己正在跟史蒂夫交往，向他表示：「我用他來忘記你，但我們不能這樣了，Bruce對不起」，自始她與李小龍便分手了。