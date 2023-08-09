雯雯爆老公張致恒婚後不停溝女　剖白成癲之路：有邊個鍾意做小丑

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，而且已經就快生得，令全城嘩然。雯雯臨盤在即，Steven亦辭去天水圍小食店工作，全力在家中照顧老婆和仔仔，讓老婆可以安心待產，似乎想做一個好老公和好爸爸。可是雯雯卻並未領情，依舊於IG出post在數落老公，日前她又在IG story出post發近千字長文大爆老公竟然四圍溝女！

雯雯寫道：「的確我係好失敗 我承受唔到外界嘅打擊 甚至壓力 今日嘅新聞導致我變咗騙子 收到好多msg 話我借張致恒出位 如果唔係邊有人識 但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人 我只係已經被逼到爆煲 諗唔到其他地方去發洩 所以就會不停打一啲嘢出嚟 去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈」

她續說：「試問有邊個會鍾意俾人笑做小丑 甚至不停俾人閱 但係我冇辦法 我揾唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街 我又可以點樣選擇 俾人話乞兒俾人話嘅所有嘢 一個正常嘅人都唔會開心 但係我一直同自己講捱過咗 呢一段時間嘅時間就會好 一定要過到而家先有之後。 」

雯雯又再於IG story放負。(ig圖片)

她又大爆料控訴老公Steven不忠，雯雯說：「點解你唔諗吓五年裏面，你有冇真真正正改變過安守本分? 我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你有比任何嘅金錢我哋去食飯買奶粉尿片睇醫生 我都係靠自己，不停揾朋友 嗰段時間，我從來冇質疑過你任何嘢 我只係同自己講好快就會過 你好快就會返嚟 但係結果我換來嘅係乜嘢？你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？」直斥老公背住她四出溝女。

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