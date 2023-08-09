李天翔被爆有位富貴助理　Hermès唔係蜥蝪皮、鱷魚皮都唔上手

李天翔分享助手兼好友合照，被網民誤會二人關係。（小紅書圖片）

曾是無綫御用強姦犯嘅李天翔，自2019年離巢後，曾經拍攝過ViuTV劇集《冥冥之中》及北上賺人仔。此外，李天翔亦有同老婆譚寶怡（Bobo）一齊經營網上寵物零食及用品生意。

拎Hermes去開工嘅助手。 （小紅書圖片）

日前李天翔喺小紅書上分享同女助手嘅照片，並指對方既係自己嘅私人保鏢、攝影師、照顧員，而呢位名為瑤瑤嘅好友上載同李天翔合照，並寫上「我們的第十年」。驟眼睇，唔少網民都以為瑤瑤係李天翔老婆，甚至有留言表示：「確定唔係男女朋友關係?」瑤瑤喺留言問：「工作老板還滿意嗎?」李天翔亦有回覆：「very very very god（應該係想表示good)」

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由瑤瑤喺小紅書所分享嘅OOTD(Outfit of the Day)確係very good，因為當中不乏女士最愛嘅Hermès，而且唔係鱷魚皮Birkin、Mini Kelly就係蜥蝪皮Kelly，就算係「普皮」瑤瑤拎嘅都係炒價近20萬嘅嘅Birken氣泡綠（Vert Fizz）。即然有Hermès，又點少得Rolex！瑤瑤嘅珍藏包括Submariner綠圈、GMT百事圈、間金Daytona、Lady-Datejust、Yacht-Master，加埋至少2百萬，比李天翔嘅日常打扮更為貴氣。