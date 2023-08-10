無綫一線花旦被內地網民偶遇竟認唔出　生圖肥又矮滲大媽味惹熱議

現年41歲的靚媽陳自瑤 (Yoyo) 貴為無綫一線花旦，入行至今拍過不少劇集，由配角做到女一角色，多年來累積人氣，在香港擁有不少粉絲。近年Yoyo更開拓內地市場，不時於小紅書和抖音拍片分享生活點滴，更新近況，跟網民互動，也有直播帶貨，成功吸納了一批內地粉絲。然而日前她在內地被偶遇時，對方竟認不出她是誰。

陳自瑤是豐胸代言人。（網上圖片）

有內地網民在廣東街頭捕獲Yoyo，她影了Yoyo的照片，並放上小紅書分享，寫道：「偶遇香港明星，有人知道叫什麼嗎？想說跟人合照，但是不知道人家叫什麼，尷尬不好意思跟人合照了。」她居然認不出Yoyo，一眾網民都紛紛留言告訴該名網民所偶遇的就是Yoyo，帖文引起了熱烈的討論。不過網民的重點並不在於Yoyo沒有被認出，而是她被拍得又肥又矮兼且醜了。

Yoyo真係keep得好好。(陳自瑤ig)

網民留言表示：「Yoyo這麼瘦，被你拍得像150斤」、「你怎麼把她拍得跟大媽似的」、「把Yoyo拍成這樣，估計本人看到都會哭」、「是拍照問題還是明星本人問題？印象中Yoyo不是很瘦身材很好的嗎？」、「Yoyo估計最想刪除的一張照片」。博主也有解釋表示：「這裡的照片，真不是故意拍到Yoyo這樣，當時不確定又怕人家不給拍，才拍成這樣，想再拍的時候人家已經走了，本人一點也不胖也不矮的」。

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