李玟胞姊李思林再發最新聲明　揚言將對誹謗言論採取法律行動

天后李玟（CoCo）於上月初去世，而她的告別式亦於7月31日及8月1日正式完成，化作一縷輕煙。不少藝人好友、世界各地的歌迷都有來送她最後一程，而CoCo二家姐李思林繼昨日公開聲明後，今日（11日）再經律師樓發聲明，她指至今仍然有人散布有關CoCo的不實訊息，還有侮辱及誤導性的言論，亦指這是CoCo家人不能接受的，而她們亦會追責到底。

李玟7月5日離世。（IG：@cocolee）

李玟靈堂佈置曝光。

李思林公布李玟追思會將全球直播。（影片截圖）

李思林聲明全文如下：

聲明

我行代表李思林小姐(Miss Nancy Lee) (“李小姐”)嚴聲明如下：

1.自李小姐的妹妹李小姐(Miss CoCo Lee) (“CoCo Lee”)於2023年7月5日 去世至今，李小姐和家人收到大量的親友、歌迷和影迷等的問候及對 CoCo Lee表達的敬意和緬懷，李小姐和家人銘感至深，謹致謝意。

2. 然而，各媒體和電子平台也有發表或刊載一些不真實，甚至對李小姐及其家人構成誹謗的言論。就此，李小姐會搜證及存證，並保留對進行誹謗者、發佈或刊載誹謗言論之媒體和電子平台等，採取法律行動之各項權利。

3. 李小姐希望各媒體和電子平台，就有人發佈對 CoCo Lee 和其家人的言論進行合理審視，不要發佈或刊載不真實或構成誹謗之言論，已發佈或刊載者，則應立刻全部刪除。