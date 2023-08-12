頂流靚媽激罕超性感比堅尼曬誘人身材　豐滿上圍猶如再發育惹質疑

圈中不少女星即使結了婚生了小朋友，身材都依然keep得極好，歲月彷彿並沒有在她們的臉上和身上留下什麼痕跡，仍是粉絲心目中的女神。現年34歲的靚媽Angelababy（楊穎）便是其中一位，她自2014年返回內地發展後，演藝事業風生水起，影視、綜藝不斷，人氣一直高企，一舉一動都話題十足，是內娛圈的頂流女星。經常忙於工作的她，最近就趁難得的假期去了外國旅遊，昨晚她就今次旅程的靚相放上IG分享，當中更有超性感的比堅尼美照和片段，十分誘人。

Angelababy近日趁假期去了旅遊。(ig圖片)

Angelababy寫道：「遲到的旅遊照片🍋」網民的焦點當然是她身穿比堅尼的靚相。相中的她大騷Fit爆身材，除了纖腰長腿和馬甲線，她的豐滿上圍也相當養眼，比之前更有睇頭，猶如再度發育似的。Angelababy雖然已生了一個小朋友，但她的身材多年以來都keep得非常好，線條緊致加上玲瓏浮凸，絕對可以媲美少女。網民紛紛留言大讚：「老婆好美」、「身材真棒」、「這系列可以一直更新嗎？」不過亦有網民留言質疑她是用了美顏濾鏡，才有如此令人噴血的上圍，引發了爭議，與Baby的粉絲掀起了罵戰。

Baby的最新旅遊美照。(ig圖片)

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